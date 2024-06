Le migliori sagre e gli eventi del weekend del 22 e 23 giugno

Questo fine settimana, in tanti borghi si organizzeranno eventi di ogni tipo: dalle rievocazioni storiche alle sagre gastronomiche, per andare alla scoperta dei sapori tipici locali. È dunque l'occasione giusta per divertirsi un po' all'aria aperta, in compagnia della famiglia o degli amici. Ecco quali sono gli appuntamenti assolutamente imperdibili del weekend del 22 e 23 giugno 2024, da segnare in agenda.