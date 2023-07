Le migliori sagre e gli eventi dell’ultimo weekend di luglio

Per molte persone, le vacanze non sono ancora arrivate: perché non approfittare allora del weekend per godersi una giornata di svago all'aria aperta, magari in compagnia della famiglia o degli amici? In tutta Italia si tengono tantissimi eventi, l'occasione perfetta per ammirare qualche bel paesaggio e scoprire specialità gastronomiche locali. Ecco quali sono gli appuntamenti imperdibili del fine settimana del 29 e 30 luglio 2023.