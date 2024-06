Tra i 10 giardini più belli d’Europa ci sono anche due italiani

Il quotidiano britannico "The Guardian" ha selezionato i 10 giardini più belli d'Europa. Tra questi ci sono due splendide realtà italiane, come la sorprendente Villa Monastero (in foto), una dimora situata a Varenna, in provincia di Lecco, sulle rive del Lago di Como che ospita un bellissimo giardino botanico: "Con pilastri e pergolati, palme e pini che incorniciano la vista del lago blu intenso e delle montagne circostanti, profumati di agrumi ed erbe aromatiche, il giardino è uno dei posti più belli che abbia mai visitato", sottolinea il giornalista.