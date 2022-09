I meravigliosi treni storici che ripartono a settembre

Settembre è il mese perfetto per gli appassionati di: da Nord a Sud, infatti, saranno numerose le occasioni per percorrere affascinanti itinerari dove bellezza, storia e tradizioni si uniscono per un'esperienza unica. In, ad esempio, con partenza da Sulmona per Roccaraso e Castel di Sangro, si sale a bordo della lungo la Ferrovia dei Parchi per attraversare gli incantevoli boschi del Parco Nazionale della Majella e gli altipiani d’Abruzzo. (Nella foto, Ferrovia dei Parchi)