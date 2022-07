Grecia inedita: dove andare in estate senza troppa folla

Da sempre meta per le vacanze Top, la Grecia è amata dai viaggiatori di ogni età e preferenze: può, allora, sembrare difficile progettare qui una vacanza lontano dalla folla. Ma non è così: ci sono splendide località autentiche e al riparo dal caos come l'isola di Kalymnos, dove il mare incontra la montagna tra i profumi della macchia mediterranea. E' ideale per chi ama lo sport, l'arrampicata, il trekking, il surf e le immersioni. (Nella foto, scorcio da Kalymnos).