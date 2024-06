Europei 2024: le 10 splendide città che ospiteranno le partite di calcio

Tutto pronto per il calcio di inizio degli, che si giocheranno in dieci stadi tedeschi di fama mondiale. Un'occasione per fare un mini tour tra leche ospiteranno l'atteso evento. Cominciando da Berlino con l', lo stadio più grande che ospiterà la 17ª edizione del campionato europeo di calcio, con ben 71mila posti. La capitale della Germania offre una miriade di attrazioni turistiche, tra cui la, simbolo della riunificazione, e la, l'edificio più alto, che dai suoi 368 metri di altezza offre un panorama unico a 360° sulla città. (In foto, la torre della televisione a Berlino)