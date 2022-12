Città medievali nel mondo: le migliori secondo gli stranieri

Che i tempi passati e ciò che ne resta, suscitino sempre un gran fascino, è cosa nota. E a giudicare dall’amore dei viaggiatori per tutte quelle località che, ancora oggi, conservano le architetture di una volta e le loro suggestive atmosfere, pare proprio che questa passione avrà vita ancora molto lunga. Ecco perché, tra le città più amate in assoluto, quelle medievali occupano un posto d’onore, a prescindere dal luogo in cui si trovano. Tanto da essere le più visitate e fotografate dagli amanti dei tempi che furono e che ancora oggi vivono grazie a queste stupende località. Luoghi unici, affascinanti, colorati e assolutamente da non perdere e vistare almeno una volta nella vita, come la città di Fex o Fes in Marocco (nella foto). Una località di cui la parte “vecchia”, o Medina, è una delle città medievali meglio conservate del mondo arabo. Qui, tra vie strette, piazze affollate e i profumi tipici del luogo potrete fare un salto nel passato e cogliere ogni minima sfaccettatura di questa terra dalle mille bellezze.