Nei prossimi anni lo spazio aprirà le proprie porte al turismo, dal lavoro portato avanti da Elon Musk , che ha già venduto il suo primo biglietto milionario, ad altri progetti davvero intriganti come quello della, di Orion Span. Si avrà dunque modo di mettere piede al di fuori dell’atmosfera, pur non essendo degli astronauti, per quello che potrà essere definito senza dubbio il soggiorno della vita.