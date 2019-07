I 20 paesini più belli d’Italia secondo la Cnn

L'Italia è uno dei Paesi più amati all'estero, e questo non dovrebbe sorprenderci. Abbiamo una cultura millenaria che si rispecchia in alcune tra le architetture più famose di sempre, opere d'arte a profusione, una delle cucine dalla più ampia tradizione e, naturalmente, paesaggi mozzafiato. In poche centinaia di chilometri si passa dalle splendide Dolomiti alle spiagge del Salento, dalle colline che punteggiano l'entroterra dell'Italia centrale ai piccolo borghi che sorgono sulle rive dei laghi. Una tale varietà non poteva certo passare inosservata ai turisti stranieri: di recente, la CNN ha stilato un elenco dei paesini più belli del nostro Paese, per portare alla luce alcune delle perle più preziose del nostro patrimonio culturale. Andiamo a scoprire quali sono.