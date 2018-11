Arrivano le nuove divise Alitalia firmate Alberta Ferretti

Eleganza vintage. Novità in casa Alitalia per hostess, steward e personale di terra: arrivano le nuove divise di Alitalia, firmate Alberta Ferretti. La stilista ha realizzato le divise gratis grazie ad un accordo commerciale senza esborso finanziario, in cambio può utilizzare il logo Alitalia per una capsule collection destinata a tutti. Classe e un tocco vintage, regalano alle nuove divise un’eleganza senza tempo. “L’idea di portare la creatività, l’eleganza e la qualità del nostro Paese nel mondo, a bordo di Alitalia, mi rende molto orgogliosa. Sono felice di presentare questo progetto durante la Settimana della Moda di Milano in una cornice così ufficiale come Palazzo Reale in Piazza del Duomo”, ha affermato la stilista.