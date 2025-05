I festival di primavera in Italia celebrano fiori e cultura come Peonies a Terno d’Isola o Floravilla a Castel San Giovanni, tra natura e tradizione in Italia

Fonte: Aldo Castoldi Orticola 2025

Con l’arrivo della primavera, l’Italia si trasforma in un vero e proprio giardino a cielo aperto, dove borghi, città d’arte e paesaggi naturali si colorano grazie a spettacolari festival floreali. Questi eventi celebrano la bellezza della natura che rinasce, ma anche la cultura, la tradizione e la creatività delle comunità locali. Ogni festival rappresenta un’occasione unica per vivere la primavera in modo suggestivo e autentico.

I festival dei fiori attirano ogni anno migliaia di visitatori, italiani e stranieri, desiderosi di immergersi nei profumi e nei colori di composizioni floreali mozzafiato. Molti di questi eventi si svolgono in luoghi dal fascino storico, offrendo così l’opportunità di unire la scoperta delle bellezze naturali a quella del patrimonio artistico e architettonico italiano.

Inoltre, sono spesso accompagnati da iniziative enogastronomiche, spettacoli, mostre d’arte e attività per famiglie, rendendoli perfetti anche per una gita fuori porta o un weekend primaverile. In questo articolo ti porteremo alla scoperta dei 7 più bei festival dei fiori di primavera in Italia.

Expoflora – Fossano (CN)

Nel cuore del Cuneese, nella suggestiva Città dei Principi d’Acaja, sabato 10 e domenica 11 maggio si tiene Expoflora, uno degli appuntamenti floreali più attesi del Piemonte. L’evento trasforma Fossano in una vera oasi di colori e profumi: il parco cittadino, via Roma e viale Alpi diventano un grande giardino a cielo aperto con esposizioni di arte floreale, stand di vivaisti, floricoltori e produttori locali.

Accanto alla mostra mercato, trovano spazio anche l’artigianato, l’arredamento da esterni, le tecnologie agricole e le eccellenze enogastronomiche del territorio, con degustazioni, showcooking e laboratori per bambini.

Ma Expoflora è anche un’occasione perfetta per scoprire il fascino storico di Fossano, con il suo castello medievale, i portici barocchi di via Roma e i percorsi naturalistici lungo il fiume Stura.

Grazie alla sua atmosfera unica, Expoflora è molto più di una semplice fiera: è un’immersione nella bellezza della primavera piemontese.

Pienza e i fiori – Pienza (SI)

Nel cuore della Val d’Orcia, patrimonio UNESCO, la splendida città rinascimentale di Pienza ospita ogni anno Pienza e i fiori, una raffinata mostra-mercato floreale che trasforma la centrale Piazza Pio II in un elegante giardino all’italiana.

Fonte: Ufficio Stampa

La manifestazione, giunta alla 38ª edizione, viene inaugurata sabato 3 maggio. Un autentico tributo alla bellezza botanica, con oltre 2.000 piante – tra cui petunie dai vivaci colori e profumato rosmarino – disposte con precisione geometrica a formare decorazioni ispirate all’arte sacra e al paesaggio toscano.

L’evento non è solo un piacere per gli occhi: offre un ricco calendario di appuntamenti culturali, musicali e letterari, oltre a visite guidate, esposizioni d’arte e incontri con autori.

Nei weekend si tiene anche una fiera promozionale che anima le vie del centro con stand di vivaisti, artigiani e produttori locali. Pienza e i fiori è quindi molto più di un evento floreale: è un’esperienza immersiva tra cultura, natura e architettura, in una delle cornici più suggestive della Toscana.

Orticola e FuoriOrticola – Milano

Orticola 2025 torna a Milano dall’8 all’11 maggio nei Giardini Pubblici Indro Montanelli, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del verde, del giardino e della natura, all’insegna del tema “Bio, bio, bio: in giardino c’è vita!”, che sottolinea la vitalità e la biodiversità come valori fondanti del nostro rapporto con l’ambiente.

Ma Orticola non è solo una mostra-mercato: è anche cultura diffusa, scoperta e meraviglia, grazie a FuoriOrticola, il circuito che coinvolge la città e i suoi dintorni in un vivace intreccio tra arte, natura, design e bellezza.

Dal 29 aprile al 18 maggio, musei, gallerie, negozi, hotel, orti condivisi e ville storiche partecipano con eventi, visite guidate, aperture straordinarie, allestimenti floreali e mostre ispirate al tema dell’edizione. I floral designer, veri protagonisti della scena urbana, interpretano opere d’arte delle collezioni museali in vetrine sorprendenti, regalando alla città un percorso fiorito da esplorare.

FuoriOrticola 2025 cresce ancora, coinvolgendo 36 musei, 45 negozi, 26 floral designer e nuove prestigiose collaborazioni: dalle Gallerie d’Italia alla Pinacoteca Ambrosiana, dal Museo del Novecento all’Orto Botanico di Brera, fino alle ville del Lago di Como e alle Isole Borromee sul Lago Maggiore.

Un programma ricchissimo, che rende Milano protagonista di un viaggio tra natura e cultura e che celebra il verde come forma d’arte, occasione di riflessione ecologica e bellezza condivisa. Orticola, dentro e fuori i giardini, è sempre di più un’esperienza da vivere con tutti i sensi.

Euroflora 2025 – Genova

Dal 24 aprile al 4 maggio 2025, Euroflora torna a Genova con un’edizione che si presenta come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per le nuove generazioni.

Più di una semplice esposizione floreale, Euroflora è un viaggio immersivo nel verde, dove bambini e ragazzi diventano protagonisti attivi di percorsi educativi, laboratori sensoriali, giochi interattivi e attività artistiche legate alla natura e alla sostenibilità.

Fonte: Ufficio Stampa

Tra i padiglioni affacciati sul mare, i giovani visitatori potranno scoprire i segreti dei vivai forestali con i Carabinieri della Biodiversità, toccare con mano il mondo segreto dei funghi, osservare da vicino l’ape italiana, partecipare a giochi sul clima, esplorare erbe officinali o cimentarsi in creazioni artistiche con petali e colori. Un’occasione straordinaria per risvegliare la consapevolezza ambientale fin da piccoli, in un contesto dove bellezza e impegno si fondono in un’esperienza educativa unica.

Euroflora diventa così un luogo dove coltivare il futuro, unendo gioco e conoscenza per ispirare una nuova generazione di custodi della Terra.

Peonies & street food festival 2025 – Terno d’Isola (BG)

Dopo il successo della stagione dei tulipani, Tulipania riapre i battenti con un’esperienza nuova e multisensoriale: il Peonies & Street Food Festival.

A partire dal 21 aprile 2025, ogni weekend (venerdì, sabato e domenica) sarà un’immersione tra profumi e sapori, dove il pubblico potrà raccogliere magnifiche peonie direttamente dal campo o scegliere tra quelle in vaso, pronte da trapiantare.

Tra un fiore e l’altro, l’atmosfera si accende grazie a una selezione dei migliori food truck con proposte culinarie per ogni gusto: dai burger gourmet agli arrosticini, dai burritos ai dolci artigianali, senza dimenticare il gelato e le colazioni fiorite del breakfast truck.

Per un momento di relax, imperdibile il picnic tra i fiori, da prenotare online e personalizzabile in base alle esigenze alimentari. L’esperienza si completa con cocktail floreali, scatti fotografici tra le fioriture, il Bulbo Market e il Tunnel delle Aromatiche.

Un evento da vivere, assaporare e ricordare nel cuore della primavera.

Floravilla 2025 – Castel San Giovanni (PC)

Il 3 e 4 maggio 2025 torna Floravilla, la mostra mercato che ogni primavera trasforma Castel San Giovanni in un’esplosione di colori, profumi e bellezza.

Quest’anno, la manifestazione cambia casa e si sposta nella splendida Villa Caramello, capolavoro barocco del XVIII secolo immerso nella natura, dove oltre 50 espositori florovivaisti da tutta Italia daranno vita a un imperdibile viaggio tra fiori e piante da giardino.

Ma Floravilla è molto più di un evento green: laboratori, workshop e incontri con esperti renderanno l’esperienza ancora più ricca e coinvolgente.

In parallelo, produttori e artigiani della Val Tidone offriranno una vetrina del territorio tra eccellenze enogastronomiche e creazioni uniche. Per chi ama l’arte e la storia, saranno disponibili visite guidate alla dimora storica a cura dell’associazione Archistorica.

Un’occasione speciale per vivere due giornate all’insegna della natura, della cultura e delle tradizioni locali, in una cornice da favola.

San Pellegrino in Fiore – Viterbo

Dal 1 al 4 maggio 2025, il centro storico di Viterbo si accende di colori e profumi con la nuova edizione di San Pellegrino in Fiore. Si tratta di una delle manifestazioni floreali più scenografiche del panorama italiano.

Per quattro giorni, vie, piazze, cortili e profferli del centro storico medievale si trasformano in un suggestivo percorso tra installazioni artistiche e allestimenti botanici che celebrano la primavera in tutta la sua bellezza.

L’edizione 2025 porta la firma creativa dell’architetto Lorenzo Porciani, autore di un progetto selezionato tramite concorso pubblico, che reinterpreta il patrimonio storico della città attraverso il linguaggio dei fiori.

Oltre agli allestimenti floreali, il programma prevede una ricca offerta di eventi culturali, laboratori, esposizioni artigianali e spettacoli diffusi, pensati per coinvolgere adulti e bambini in un’atmosfera di festa e condivisione.

San Pellegrino in Fiore non è solo un omaggio alla natura, ma anche un’occasione per riscoprire l’anima medievale di Viterbo, tra architetture antiche e tradizioni locali, grazie alla sinergia tra Comune e istituzioni del territorio che hanno reso possibile questa manifestazione tanto amata.