Diversi Paesi europei hanno introdotto multe salate per i turisti maleducati. Dove e quali sono le regole da conoscere per evitare brutti ricordi in vacanza?

iStock Anche le Cinque Terre hanno introdotto nuove regole di comportamento

Ogni anno fanno il giro del mondo notizie di turisti che, in vacanza, si lasciano andare a comportamenti scorretti e, talvolta, veri e propri reati. Quest’anno, però, l’Europa ha deciso di alzare l’asticella, intensificando la lotta contro i visitatori indisciplinati. Si va dalle multe per chi passeggia in costume lontano dalla spiaggia o beve alcolici in strada, fino alle sanzioni per le infrazioni più “creative”, come prenotare un lettino e poi sparire.

A prima vista, questi provvedimenti possono sembrare controproducenti, visto che molte destinazioni vivono in gran parte di turismo. Ma le autorità ribattono che lo scopo è tutelare residenti e viaggiatori rispettosi. “Le regole, pur potendo sembrare rigide se elencate, mirano a incoraggiare un turismo consapevole ed empatico” spiega Jessica Harvey Taylor, responsabile stampa dell’Ente del Turismo Spagnolo a Londra. “Sono pensate per proteggere l’esperienza di vacanza della stragrande maggioranza delle persone che si comportano correttamente”.

Quali sono le multe salate contro i turisti maleducati nelle diverse mete d’Europa

Se prevedete di viaggiare in Europa durante il mese di agosto, ci sono alcune regole da conoscere per evitare di essere multati. A Malaga, dove l’insofferenza contro i turisti non è una novità, è stata lanciata una nuova campagna chiamata “Migliora il tuo soggiorno” con 10 regole, diffusa tramite autobus, cartelloni pubblicitari e social media, per illustrare i comportamenti da rispettare in città. La campagna include il vestirsi in modo rispettoso, l’evitare di sporcare, di fare rumore eccessivo e di usare i monopattini elettrici in modo sconsiderato. Saranno inflitte multe fino a 750 euro a chi non rispetterà le regole.

Regolamenti simili sono richiesti anche negli spazi pubblici di Albufeira, in Portogallo, dov’è vietata la nudità in pubblico, l’urinare in strada e l’abbandono dei carrelli della spesa. Come hanno raccontato gli abitanti, la polizia è ben visibile nelle principali aree della vita notturna della città. Per farvi un esempio, qui indossare costumi da bagno lontano dalla spiaggia potrebbe costarvi fino a 1.500 euro.

Da agosto 2025, a Montecarlo è vietato scattare foto e selfie davanti a hotel e casinò: fino a 5.000 euro per chi immortala le persone senza il loro consenso fuori dal casinò e dagli hotel cinque stelle che si affacciano sulla celebre piazza, ma anche in altre zone del Principato.

In Francia, invece, chi fuma su spiagge e parchi giochi pubblici rischia una multa immediata di 90 euro, mentre raccogliere conchiglie in Grecia può costare fino a 1.000 euro. Infine, nelle Isole Baleari in Spagna, che includono Maiorca e Ibiza, le multe per il consumo di alcolici in pubblico possono arrivare a 3.000 euro.

Le multe contro i turisti in Italia

Anche in Italia, diverse destinazioni hanno introdotto nuove regole di comportamento. L’escursionismo nelle Cinque Terre con calzature inadatte potrebbe costare ai viaggiatori da 50 a 2.500 euro: da aprile di quest’anno, le autorità hanno affermato che verranno effettuati controlli per garantire che gli escursionisti siano adeguatamente equipaggiati.

A Venezia, invece, non è possibile mangiare né bere seduti a terra, sedersi o sdraiarsi a terra, su rive e fondamenta, monumenti, ponti, gradini, vere da pozzo, passerelle per l’acqua alta o si rischia una sanzione dai 100 ai 200 euro. Inoltre, è vietato tuffarsi o nuotare nei canali (multa di 350 euro), circolare a torso nudo o in costume da bagno (350 euro) e dare cibo ai colombi o ai gabbiani (da 25 a 500 euro).

Infine, a Sorrento non si può camminare in costume da bagno lontano dalla spiaggia e in tutta Italia è vietato guidare con scarpe inadeguate come le infradito (multa da 300 euro).