I Comuni più sostenibili d’Italia del 2024: la lista

Fonte: iStock I Comuni sostenibili d'Italia

Finalmente, si sta diffondendo sempre più una cultura sociale volta alla preservazione dell’ambiente e delle risorse naturali del nostro territorio: è in questo ambito che nasce la Rete dei Comuni Sostenibili, un’associazione che raccoglie le realtà italiane dove è in atto un impegno mirato allo sviluppo sostenibile. E anche quest’anno, in occasione della seconda assemblea, sono state assegnate le Bandiere Sostenibili. Scopriamo quali sono le città e i borghi che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento.

L’associazione Rete dei Comuni Sostenibili

Nata nel 2021 su iniziativa di Autonomie Locali Italiane (ALI), Leganet e Città del Bio, l’associazione Rete dei Comuni Sostenibili è la più grande in Europa ad aver fatto dell’impegno verso uno sviluppo green la sua missione principale. L’obiettivo principale consiste nell’accompagnare città e borghi italiani nella realizzazione di progetti sostenibili e di pratiche virtuose, utilizzando strumenti innovativi e coinvolgendo le comunità locali. Tutti possono aderire, mostrando la volontà di mettere in atto un cambiamento e lavorando per una transizione sostenibile.

Uno dei programmi principali riguarda il raggiungimento dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile racchiusi nell’Agenda 2030: si tratta di un documento firmato alcuni anni fa dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, nel quale sono riportati i traguardi – in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale – fissati per il 2030. Ma l’associazione mira anche ad un futuro più lontano, guardando agli obiettivi 2050 della Commissione Europea che parlano di neutralità climatica.

La lista delle città e dei borghi premiati

La scorsa settimana, si è tenuta la seconda assemblea della Rete dei Comuni Sostenibili, presso il Teatro dei Ginnasi di Roma. L’appuntamento ha visto la partecipazione di centinaia di persone, tra sindaci e amministratori locali che si sono confrontati sui traguardi già raggiunti e sulle pratiche virtuose adottate – o in programma per il prossimo futuro – per migliorare la propria sostenibilità.

“La sostenibilità è ormai entrata nei dibattiti a ogni livello, inclusi quelli istituzionali e governativi, e questo penso sia uno dei risultati più significativi ottenuti dalla Rete in questi primissimi anni di vita. Il nostro valore aggiunto però resta il legame con i territori, con i sindaci e gli amministratori locali, con i cittadini. Il nostro ruolo è accompagnarli nella strada verso l’attuazione concreta delle politiche di sostenibilità, ma senza il loro protagonismo e il loro impegno quotidiano nulla sarebbe possibile” – ha affermato Giovanni Gostoli, direttore dell’associazione.

Anche quest’anno, la Rete ha assegnato un importante riconoscimento a quei Comuni virtuosi che hanno mostrato maggiormente il loro impegno. Sono stati così premiati 49 borghi e città italiani, che hanno ottenuto la Bandiera Sostenibile. Ecco la lista completa: