iStock Ostuni, la Città Bianca che incanta gli stranieri

Nel mercato immobiliare italiano qualcosa sta cambiando davvero. Non è un movimento improvviso, piuttosto uno spostamento lento ma ormai evidente: gli acquirenti stranieri non inseguono più soltanto le cartoline più celebri del Paese. Venezia, Firenze, la Costiera restano riferimenti forti, certo. Ma accanto a quelle mete cresce un’altra Italia, meno scontata e spesso lontana dai circuiti del turismo di massa.

I dati raccolti da Gate-away.com, portale specializzato nella compravendita immobiliare rivolta a clienti esteri, raccontano proprio questo passaggio. La classifica dei comuni italiani più ricercati nel 2025 non fotografa solo dove si compra casa, ma soprattutto come stanno cambiando le motivazioni di chi decide di investire o trasferirsi in Italia.

Come è stata stilata la classifica

La graduatoria nasce dall’analisi delle ricerche effettuate nel corso del 2025 dagli utenti stranieri sul portale Gate-away.com.

Un indicatore importante, perché anticipa spesso le tendenze del mercato. Chi cerca casa dall’estero impiega mesi, a volte anni, prima di acquistare. Le ricerche raccontano dunque desideri e direzioni future più che risultati immediati.

Dai dati emerge un profilo di acquirente più maturo rispetto al passato. Non solo seconde case per vacanze brevi, ma progetti di permanenza medio-lunga, trasferimenti parziali, lavoro da remoto. Anche i budget risultano molto variabili: si passa da immobili sotto i 100 mila euro, spesso da ristrutturare, fino a proprietà di fascia alta oltre il milione nelle grandi città.

La top 10 dei comuni italiani più cercati dagli stranieri

In cima alla classifica si conferma Ostuni, in Puglia, che continua a incarnare l’immaginario mediterraneo più ricercato dagli stranieri. La Città Bianca resta una sintesi efficace tra centro storico scenografico, campagna punteggiata di trulli e vicinanza al mare.

Subito dietro sorprende Santa Maria del Cedro, sulla costa tirrenica calabrese. In questa zona il richiamo è opposto: prezzi accessibili, mare vicino e un contesto ancora poco turistico.

La Sicilia compare due volte. Caltagirone cresce grazie al fascino dell’entroterra e alle case storiche dai costi contenuti, spesso acquistate per progetti di ristrutturazione. Noto, invece, rappresenta la fascia alta: architettura barocca, lifestyle internazionale e immobili di pregio.

Sempre in Calabria si conferma Scalea, meta ormai consolidata per una clientela europea ampia, attratta da prezzi molto bassi e da una comunità internazionale già radicata.

iStock

Poi c’è Roma, unico grande centro urbano della classifica. La Capitale torna protagonista anche grazie al Giubileo e alla solidità percepita del mercato immobiliare. Nella Città Eterna si cercano soprattutto appartamenti e attici nei quartieri centrali, con budget decisamente più elevati, oltre il milione di euro.

La Puglia riappare con Carovigno, scelta da chi vuole lo stesso paesaggio di Ostuni ma con maggiore tranquillità e quotazioni ancora accessibili. Una destinazione che cresce senza clamore, trainata da seconde case di qualità.

Spostandosi al Nord, entra in classifica Nizza Monferrato, nel cuore delle colline patrimonio UNESCO. Cascinali e case immerse nei vigneti attirano acquirenti interessati a uno stile di vita lento, legato al paesaggio e alla cultura enogastronomica.

In Umbria resta saldo il richiamo di Todi, borgo elegante e ben collegato, scelto soprattutto da compratori anglosassoni in cerca di residenze stabili o lunghe permanenze.

Chiude la top ten Fivizzano, in Lunigiana, territorio che negli ultimi anni sta vivendo una riscoperta internazionale.

La classifica: