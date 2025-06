Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

A pochi giorni dalla cerimonia dei prestigiosi World Finance Sustainability Awards 2025, è stato proprio il colosso turco a conquistare il titolo di compagnia aerea di bandiera più sostenibile del mondo, affermandosi in un settore da sempre sotto la lente d’ingrandimento per le sue emissioni e il forte impatto ambientale.

Un riconoscimento che non arriva per caso per Turkish Airlines. In un contesto in cui la lotta al cambiamento climatico diventa ogni giorno più urgente (basti pensare che, secondo il Sustainable Development Goals Progress Report delle Nazioni Unite, solo il 15% degli obiettivi dell’Agenda 2030 è attualmente in linea con i tempi) premiare le aziende che mettono la sostenibilità al centro delle proprie strategie è diventato un gesto fondamentale e Turkish Airlines, in questo, ha davvero fatto scuola.

Turkish Airlines, leader globale tra le compagnie più sostenibili

Nella classifica stilata da World Finance per il 2025, Turkish Airlines ha conquistato la vetta tra le compagnie di bandiera grazie a una strategia ambientale integrata, trasparente e orientata al lungo termine. Altro che greenwashing: la compagnia ha dimostrato di saper trasformare parole e piani su carta in azioni concrete e misurabili.

Dal rinnovo della flotta con aeromobili più efficienti e meno inquinanti all’utilizzo di carburanti sostenibili (SAF), fino alla riduzione drastica dell’uso di plastica a bordo e all’introduzione di sistemi intelligenti per la gestione dei rifiuti, Turkish Airlines ha tracciato una rotta verde a 360°. Nel 2024, la compagnia ha anche esteso i suoi programmi di compensazione delle emissioni, permettendo ai passeggeri di contribuire volontariamente a progetti certificati di riforestazione e tutela della biodiversità.

Ma non finisce qui: Turkish Airlines ha inoltre investito anche nel miglioramento delle infrastrutture aeroportuali, collaborando con gli scali principali del network per implementare pratiche a basso impatto ambientale e ridurre le emissioni indirette legate al trasporto aereo. Un esempio? L’aeroporto di Istanbul, suo hub principale, è tra i più avanzati al mondo per efficienza energetica e gestione delle risorse.

Non solo Turkish Airlines: ecco gli altri campioni della sostenibilità 2025

Il premio a Turkish Airlines si inserisce in un contesto globale in fermento, dove imprese e istituzioni stanno ridisegnando i propri modelli di sviluppo per renderli più responsabili. Ecco perché i World Finance Sustainability Awards 2025 hanno premiato realtà di settori molto diversi, accomunate da una visione comune: quella di un futuro sostenibile, concreto e condiviso.

