Milano e Roma nella top 5 delle città turistiche migliori del mondo

Per il quinto anno consecutivo, Parigi è stata incoronata città leader mondiale per il turismo. A stabilirlo è la nuova classifica delle 100 migliori destinazioni cittadine nel mondo (Top 100 City Destinations Index 2025) stilata da Euromonitor International. Nella top 5, che rimane invariata rispetto al 2024, si confermano anche due città italiane.

