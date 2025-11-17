Vivere (e viaggiare) in una città dove la qualità della vita è davvero alta fa la differenza. E come ogni anno, ItaliaOggi e Ital Communications – in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma – hanno fotografato lo stato del Paese con una classifica che analizza 92 indicatori raggruppati in nove parametri chiave: affari e lavoro, ambiente, istruzione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, salute, sicurezza sociale e turismo e cultura.
Criteri, questi, che hanno permesso di indagare in maniera approfondita le varie sfaccettature relative alla qualità della vita a livello locale, giungendo alla classifica finale in cui emergono le città e le province migliori e peggiori del Belpaese nel 2025.
Indice
L’indagine 2025 sulla qualità della vita
Giunta alla 27ª edizione, l’indagine annuale condotta da ItaliaOggi e Ital Communications insieme alla Sapienza di Roma ha analizzato come ogni anno 107 province italiane, assegnando 1.000 punti a quella con il posizionamento migliore e zero a quella peggiore, per ogni categoria studiata. A seconda del loro punteggio, sono state poi divise in quattro gruppi: “Buona”, “Accettabile”, “Discreta” e “Insufficiente”.
In generale, l’analisi 2025 evidenzia un peggioramento della qualità della vita in Italia, che risulta “buona o accettabile” in 60 province su 107: un valore inferiore a quello registrato negli ultimi anni (erano 62 nel 2024, 63 nel 2023 e 64 nel 2022). Inoltre, anche quest’anno si evidenzia il divario tra il Centro-Nord e l’Italia del Sud e delle Isole.
Se da un lato migliorano le province del Centro, al Sud soltanto L’Aquila si classifica nel gruppo “qualità della vita accettabile”, contro le due (Pescara e Teramo) censite l’anno scorso.
Le 5 città con la peggiore qualità della vita in Italia
All’ultimo posto della classifica, si conferma Caltanissetta (posizione 107°, tra le ultime anche della classifica Ecosistema Urbano 2025), preceduta da Crotone (106°) che scende di cinque posizioni in un anno, Reggio Calabria (105°), che invece avanza di un posto, Foggia (104° dal 93°) e Agrigento (103°).
Inoltre, si sono rilevati anche forti cali di posizioni per Pordenone (dalla 9° alla 23° posizione) e per Gorizia (dalla 26° alla 52°).
La top 10 delle città con la miglior qualità della vita
A confermare il primo posto nella classifica 2025 delle città con la migliore qualità della vita è ancora una volta Milano. I punteggi migliori riguardano la dotazione di servizi, il reddito, la gestione delle infrastrutture e la vitalità del tessuto produttivo. Ma allo stesso tempo perde molti punti in merito alla sicurezza sociale (non a caso si è classificata come la città più pericolosa nella classifica 2025 per numero di reati e denunce).
Al secondo gradino del podio vediamo un’altra conferma, Bolzano, mentre al terzo posto c’è la new entry Bologna. Nella top 10, invece, la nuova entrata è Reggio Emilia (+9 posizioni).
In generale, guardando la classifica, emergono alcuni dati interessanti: quest’anno, ad aver guadagnato più posizioni è Lucca (+27), mentre la città che ne ha perse di più è Gorizia (-26). Nel Centro Italia la migliore è Firenze (+1), mentre al Sud è Pescara (-8).
Di seguito la top 10 completa delle migliori città e province italiane per qualità della vita secondo la nuova classifica.
- Milano (1.000 punti)
- Bolzano (984)
- Bologna (915)
- Firenze (892)
- Monza (890)
- Trento (885)
- Padova (867)
- Verona (838)
- Parma (815)
- Reggio Emilia (814)
Le migliori province nel turismo e nella cultura
Il quadro che emerge evidenzia anche che nelle grandi città il ritmo di crescita si è rallentato, mentre a muovere maggiormente la classifica sono le realtà intermedie, come Lucca, Prato, Rimini e Treviso: un indice della maggior competitività dei tessuti urbani medi.
Un dato che emerge anche nella sezione “Turismo e cultura”: sul podio di questa categoria non troviamo le maggiori città italiane, bensì realtà più piccole che negli ultimi anni vengono sempre più scelte da un turismo più consapevole e sostenibile, fuori dalle classiche rotte, e in cerca di mete alternative autentiche e meno affollate. Bolzano è al primo posto per il turismo, seguita da Trieste e Rimini.
Nella top 10 della categoria turistica e culturale seguono, in ordine, Roma, Livorno, Verona, Venezia, Napoli, Milano e Firenze.