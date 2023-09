C’è un cadavere nel giardino: l’installazione floreale dedicata ad Agatha Christie

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: PA Wire/PA Images / IPA The Blooms of Deception, l'installazione dedicata ad Agatha Christie

Il fascino della campagna inglese è indiscutibile. Non è un caso che, sempre più spesso, viaggiatori provenienti da tutto il mondo scelgono di perdersi e immergersi tra le destinazioni più popolari dell’Inghilterra per toccare con mano la meraviglia che appartiene alle aree rurali. Tra queste troviamo anche il North Yorkshire che, con i suoi prati fioriti che si perdono all’orizzonte, i parchi lussureggianti e gli incantevoli villaggi che sembrano usciti da una fiaba, regala scorci bucolici e sempre emozionanti.

È proprio qui che oggi ci fermiamo, per celebrare l’autunno in maniera inedita e straordinaria. Nei pressi del fiume Ure, e a circa 3 miglia a sud-est di Ripon, si trova una casa di campagna estremamente suggestiva, un vecchio maniero dal nome Newby Hall oggi aperto al pubblico e che ha fatto del giardino, che si snoda intorno, la sua attrazione principale.

Proprio questo parco rigoglioso, che da anni è diventato una meta molto popolare tra i cittadini e i viaggiatori che giungono fin qui, si prepara a ospitare uno spettacolo naturale di incredibile bellezza: l’Autumn Flower Show 2023. Tra esposizioni, collezioni ed eventi dedicati a grandi e bambini, imperdibile è l’installazione floreale The Blooms of Deception, dedicata ad Agatha Christie e ispirata ai suoi iconici racconti.

Il festival floreale dedicato all’autunno

Se vi trovate in Inghilterra, e più precisamente nel North Yorkshire non potete perdervi lo spettacolo d’autunno che andrà in scena nella Newby Hall da venerdì 15 a domenica 17 settembre. Un weekend all’insegna della bellezza e della natura durante il quale gli ospiti potranno scoprire le collezioni floreali e le esposizioni di piante stagionali conservate all’interno della tenuta. Ma potranno anche partecipare a lezioni di cucina e imparare come si coltiva un orto.

Durante l’evento si terrà anche il concorso di verdure e ortaggi giganti dove a gareggiare per vincere ci saranno cavoli maestosi, barbabietole imponenti e zucchine monumentali. Persino la cipolla avrà il suo spazio nel campionato nazionale a lei dedicato.

Insomma, sarà un weekend profumatissimo e colorato, dedicato alla natura e ai suoi splendidi frutti. Ma non è tutto, perché in occasione del festival gli ospiti potranno ammirare anche un’installazione molto particolare: una scena del crimine floreale ispirata alla regina del giallo Agatha Christie.

Una scena del crimine floreale dedicata ad Agatha Christie

Sembra un cadavere al centro di una scena del crimine, quello posizionato all’interno dei giardini della Newby Hall. In realtà si tratta dell’installazione artistica The Blooms of Deception, un’incredibile esposizione ispirata alla regina del crimine presentata in occasione dell’Autumn Flower Show 2023.

Il festival, infatti, sarà inaugurato venerdì 15 settembre, proprio nel giorno della nascita dell’indimenticabile Agatha Christie. Per celebrare il compleanno della scrittrice non saranno impiegati né palloncini, né candeline, ma creatività e maestria dei migliori giardinieri del territorio. Proprio loro, infatti, daranno vita a un’installazione artistica e profumata al di fuori dell’ordinario.

The Blooms of Deception accoglie i visitatori nel giardino della casa di campagna con un cadavere floreale. L’esperienza continua anche all’interno dell’edificio, nelle opulente sale della Newby Hall, che per l’occasione ospiterà installazioni floreali ispirate direttamente alle pagine dei più celebri romanzi gialli della letteratura.