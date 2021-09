Best Beach 2021: i migliori stabilimenti balneari in Italia

editato in: da

L’estate sta ormai volgendo al termine, benché siano molti i vacanzieri che ancora indugiano ad afferrarne gli ultimi scampoli, godendosi preziosi attimi di relax su spiagge libere dalla calca estiva, pronte a regalare bagni di settembre indimenticabili.

Intanto, sono stati annunciati i vincitori degli Oscar degli stabilimenti balneari nell’ambito del concorso “Best Beach” indetto da Mondo Balneare, portale di riferimento per il turismo in spiaggia. Anche quest’anno, i premi sono stati assegnati da una giura di esperti alle attività in riva al mare più innovative in termini di design, ristorazione e servizi.

A conquistare il primo premio assoluto “Best Beach 2021” è stato il Singita Miracle Beach di Fregene. Tra le motivazioni riportate da Mondo Balneare, si riconosce allo stabilimento il merito di aver creato un nuovo modo di vivere la spiaggia “fatto di libertà, emozioni, intrattenimento e tutela dell’ambiente, riuscendo anche a reinventarsi in questo complesso periodo pandemico, senza snaturarsi”, si legge. Il Singita ha conquistato la giuria quale “esempio di valore per il settore balneare”, anche per essere riuscito ad esportare il suo modello sulle spiagge di Ravenna e Malta.

Il pubblico è stato, invece, chiamato a votare per le categorie “Best Beach Design”, “Best Beach Bar” e “Best Italian Beach”, scegliendo tra le centinaia di stabilimenti che si sono candidati sul sito di Mondo Balneare.

Il primo premio nella categoria “Best Beach Design”, dedicata agli stabilimenti innovativi dal punto di vista dell’architettura e dell’arredamento, va al Sabbia D’Oro Beach Club di Scanzano Jonico, in Basilicata, con 2.768 voti. Seguono il Kamoke Beach di Rimini con 783 voti e i Bagni 77 di Senigallia con 772 voti.

A trionfare nella categoria “Best Beach Bar”, dove il pubblico è stato chiamato a votare i migliori lidi specializzati in party, happy hour, ristorazione e cocktail, il Singita di Fregene con 10.823 voti, seguito dal Rilcado Beach di Chiatona, in provincia di Taranto, con 8.250 voti e da La Roca Solarium Beach di Manfredonia con 7.899 voti.

Infine, vincitore nella categoria “Best Italian Beach”, pensata per i più tradizionali stabilimenti balneari “all’italiana”, è il Lido Baiadèra di Oliveri, in provincia di Messina, con 18.891 voti, mentre sugli altri due gradini del podio troviamo il lido Cala San Giovanni di Polignano a Mare, con 12.826 voti e l’Aloha Beach di Follonica con 5.665 voti.

La cerimonia di premiazione di “Best Beach” si terrà il 14 ottobre alle 16.30 al Sun di Rimini, salone internazionale del settore beach & outdoor.