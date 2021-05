Le spiagge più belle delle Marche, Bandiere Blu del 2021

Lesi confermano una delle mete turistiche italiane più ambite, grazie anche alleai lunghi litorali di sabbia finissima, acque limpide e piccole e raccolte baie immerse in paesaggi incontaminati, con un vessillo in più conferito alla fermana. La regione è quinta nella classifica italiana dopo Liguria, in testa con 32 , Campania che si conferma a quota 19, Puglia e Toscana a 17. Scopriamo insieme alcune delle sue