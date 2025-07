iStock L'aeroporto di Atlanta è il più trafficato per numero di passeggeri

Ogni anno, milioni di persone viaggiano da un Paese all’altro per lavoro, turismo o necessità, trasformando gli aeroporti non solo in luoghi di passaggio, ma in veri e propri snodi vitali per l’economia globale. Ma quali sono quelli più trafficati? Per rispondere a questa domanda, ci affidiamo all’Airports Council International (ACI) World e all’edizione 2025 del suo World Airport Traffic Dataset, la risorsa più completa e autorevole del settore per le classifiche aeroportuali globali.

Conoscere quali sono gli scali più trafficati al mondo ci aiuta a capire meglio le dinamiche della mobilità internazionale, le tendenze del turismo e i cambiamenti geopolitici in atto. I nuovi dati confermano gli aeroporti più trafficati del mondo nel 2024 in tre categorie principali: traffico passeggeri, volumi di merci aeree e movimenti di aeromobili.

Lo studio: analizzati oltre 2800 aeroporti

Per elaborare le classifiche di quelli più trafficati al mondo, sono stati utilizzati i dati di oltre 2.800 aeroporti in più di 185 Paesi e territori. Nel dettaglio, lo studio si è focalizzato su tre categorie chiave: il traffico dei passeggeri, i volumi di trasporto delle merci e i movimenti degli aeromobili. Oltre a mostrare gli aeroporti in testa, che in questo modo dimostrano crescita continua e resilienza in un mercato in continua evoluzione, il rapporto ha messo in luce diverse tendenze.

Dopo anni segnati dalla crisi pandemica, si conferma la netta ripresa del traffico aereo mondiale: il 2024 ha registrato un numero record di passeggeri, con oltre 9,4 miliardi di viaggiatori in transito negli aeroporti di tutto il mondo. Si tratta di un incremento dell’8,4% rispetto al 2023 e, fatto ancora più significativo, di un +2,7% rispetto ai livelli pre-Covid del 2019.

A beneficiare di questa crescita sono stati soprattutto i grandi hub aeroportuali: i primi 20 aeroporti al mondo hanno movimentato da soli 1,54 miliardi di passeggeri, ovvero circa il 16% del traffico globale. Una concentrazione che sottolinea l’importanza strategica di questi snodi nella rete aerea internazionale e il loro ruolo nella gestione della crescente mobilità globale.

La top 10 degli aeroporti più trafficati al mondo

Rispetto agli anni passati, ci sono delle novità all’interno della classifica. I cambiamenti più rilevanti riguardano l’ascesa dell’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong, che ha guadagnato ben 11 posizioni, raggiungendo il 10° posto mondiale nel 2024 per traffico passeggeri. Un dato che riflette il crescente ruolo strategico di Shanghai come hub globale del trasporto aereo.

Un altro scalo cinese che ha mostrato una performance notevole è l’aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun, classificatosi al 12° posto a livello globale. Un ottimo risultato se si considera che solo due anni prima, nel 2022, occupava la 57ma posizione.

Anche gli Stati Uniti si confermano protagonisti nella classifica degli aeroporti più trafficati al mondo, con ben sei scali presenti tra i primi 20. Tra tutti, l’aeroporto internazionale John F. Kennedy (JFK) di New York si distingue in modo particolare perché, a differenza della maggior parte degli aeroporti statunitensi, dove il traffico nazionale è nettamente predominante, il JFK ha registrato nel 2024 una quota del 56% di passeggeri internazionali sul totale.

Nel dettaglio, questa è la top 10: