10 tour gratis in giro per il mondo

editato in: da

Sempre più spesso ci sono persone che partono all’avventura, per visitare una città non troppo distante da quella in cui si vive, o anche per trascorrere qualche settimana dall’altra parte del mondo. Per farlo oggi non è più necessario contattare un’agenzia viaggi, perché si possono effettuare tutte le prenotazioni in autonomia, utilizzando internet.

Perché il viaggio sia però memorabile è importante documentarsi, scegliendo le attrazioni che è necessario visitare, o anche i luoghi in cui è opportuno andare, evitando così di rammaricarsi di non essere potuti andare a vedere qualcosa mentre si era in Perù o semplicemente a Madrid.

Ma non sempre è possibile documentarsi su tutto, a volte è divertente anche chiedere aiuto a una guida, possibilmente in italiano, pronta a spiegarci tutti quello che stiamo vedendo, dalle architetture di una grande città fino alle attività all’aria aperta che è importante praticare in un particolare angolo di mondo. Chi vuole aggiungere alla propria vacanza in giro per il mondo qualche attività con una guida in italiano Civitatis propone più di 200 free tour di ogni genere e tipologia. Si tratta di un portale che propone attività turistiche ovunque, in ogni continente e di qualsivoglia genere. Tra di esse alcune sono totalmente gratuite, conviene quindi approfittare subito.

1 Il tour di Berlino

In Europa abbiamo la fortuna di poter volare da una capitale all’altra, da una grande città all’altra, in pochissimo tempo e spendendo cifre del tutto abbordabili. Arrivare a Berlino dall’Italia è una questione di poco più di un’ora di viaggio in aereo. Una volta arrivati in città è importante visitarla in modo accurato, sia le zone più antiche, sia le novità di questo secolo, da ciò che rimane del celeberrimo muro fino a Postdamer Platz. Il tutto gratuitamente e prenotabile fino al giorno prima del tour stesso, rigorosamente in italiano.

2 Il centro storico di Cracovia

Cracovia è una delle città più affascinanti della Polonia, che racchiude alcuni piccoli gioielli storici. La città è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e se ne comprende appieno la bellezza solo visitandola in ognuno dei suoi quartieri. Il tour gratuito del centro storico di Cracovia permette di partire da Maly Runek, la piazza del mercato, per poi visitare Barbacana, la Porta di San Floriana e le mille basiliche e chiese della città, oltre al Palazzo Reale. I

3 La Barcellona che non ti aspetti

Tra le città della Spagna Barcellona è quella che gli italiani hanno dimostrato di amare di più. Del resto si tratta di un centro cittadino vivo, arricchito dalle mille opere di Antoni Gaudì, l’architetto modernista che è praticamente il simbolo di Barcellona. Il tour gratuito di Barcellona in italiano permette di visitare tutti i quartieri centrali della città, visitando la cattedrale e la piazza reale, ma anche alcuni degli edifici più belli del mondo.

4 Tour gratuito di Londra

Prima che la Brexit ci renda più complicato visitare Londra, vale la pena di viaggiare verso la capitale del Regno Unito. Del resto anche in questo caso si tratta di poco più di un’ora di viaggio in aereo, con voli disponibili praticamente ogni giorno dell’anno. Londra è una vera e propria metropoli, che offre molteplici luoghi da visitare, da quelli più iconici, come Buckingham Palate e il Big Ben, fino alla National Gallery e alle mille attrazioni presenti in città.

5 Alla scoperta dei misteri di Praga

La capitale della Repubblica Ceca è un piccolo gioiellino, con molteplici architetture degne di una visita, e quartieri del tutto particolari e originali. Le costruzioni gotiche e barocche che adornano Praga la rendono particolarmente interessante per i visitatori, molti dei quali la visitano seguendo le orme di Franz Kafka. Un tour gratuito con una guida in italiano consente di scoprire tutti i luoghi nascosti di Praga e di conoscerne le origini.

6 Per chi ancora non conosce Budapest

Nonostante sia una bellissima e nota città, non tutti gli italiani si sono ancora fatti prendere dal fascino di Budapest. Seguendo il Danubio, dal Ponte delle Catene fino al palazzo del Parlamento e all’interno del centro storico della città. Questo propone il tour gratuito in italiano, che permette di conoscere tutti i segreti della Perla del Danubio.

7 La capitale del Portogallo

Negli ultimi anni il Portogallo sta affascinando moltissimi italiani, che vi arrivano in ogni stagione dell’anno. Lisbona, la capitale, è di certo una delle più belle città della Nazione, affacciata sull’oceano Atlantico e ricca di particolari del tutto originali. Per visitare al meglio la città è necessaria almeno qualche ora, partendo da Piazza Luis de Camoes per arrivare fino alla Piazza del Commercio. Nel mezzo il tour propone una lunga gita alla scoperta di ogni singola attrazione della città.

8 Un tour gratuito a Bruxelles

Il Belgio è una delle mete più interessanti degli ultimi anni. Bruxelles ne è la capitale ed è nota soprattutto per le numerose birrerie. I frati trappisti belgi hanno iniziato, scoli orsono, una vera e propria tradizione brassicola, che viene ancora oggi mantenuta inalterata nel tempo. A Bruxelles sono molteplici le cose da vedere, compresa la piccola statua Manneken Pis, che a volte si può ammirare completamente vestita con abiti fatti su misura.

9 La più bella città della Russia

Per chi vuole andare in Russia almeno una volta nella vita, San Pietroburgo è di certo la meta d’eccellenza. Stiamo parlando della città che gli zar fecero erigere sul fiume Neva, adornata di vari palazzi e monumenti di ogni genere. La sua imponenza necessita di una visita accurata, a partire dalla Cattedrale di Sant’Isacco e ai vicini Giardini di Alessandro.

10 Da San Pietroburgo a Mosca

La seconda meta per chi visita la Russia è in genere Mosca. Anche in questo caso stiamo parlando di una città nota, dove le mete iconiche non si contano, dalla Pizza Rossa fino al Cremlino. Per visitare la città è disponibile un tour gratuito che parte quasi ogni giorno alle 10:00, all’ingresso della Piazza Rossa, per passeggiare lungo i principali quartieri e godere delle bellezze della zona.

In collaborazione con Elemaca