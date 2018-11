Meteo: ponte di Ognissanti nuvoloso e piuttosto piovoso

editato in: da

Il vortice di bassa pressione che si è stabilito sui mari attorno alla Penisola non sembra intenzionato ad abbandonare presto il nostro Paese e anzi influenzerà il tempo in Italia durante tutto il Ponte di Ognissanti. Come conferma il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nella giornata odierna infatti le nuvole copriranno tutta l’Italia, accompagnate da piogge che bagneranno soprattutto il Nordest, la Sardegna e le regioni centrali, senza tuttavia risparmiare del tutto neanche il Sud. Rovesci e temporali potrebbero essere anche di forte intensità, soprattutto nel versante tirrenico, mentre moderati e tiepidi venti di Scirocco spazzeranno gran parte della Penisola, garantendo così un clima piuttosto mite nonostante il maltempo.

Nei prossimi giorni, il centro di bassa pressione rimarrà posizionato in modo pressoché stabile attorno alla Sardegna e nel fine settimana porterà quindi ancora delle piogge soprattutto al Nordovest, regioni tirreniche e isole maggiori, con rovesci e temporali che in Sicilia e Sardegna domenica potrebbero essere anche violenti, accompagnati da veri e propri nubifragi.