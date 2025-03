I luoghi di Wonder Woman 1984 tra realtà e finzione

Fonte: iStock/ufficio stampa Le location del film Wonder Woman 1984

Sebbene possa essere un sequel di uno dei film di supereroi di maggior successo di tutti i tempi, Wonder Woman 1984 è una delle voci più ambiziose del DC Extended Universe fino ad oggi. Le riprese del film diretto da Patty Jenkins con Gal Gadot nuovamente nei panni dell’eroina protagonista sono state realizzate in giro per il mondo molto prima della pandemia di coronavirus. La regista ha scelto di utilizzare location del mondo reale per gran parte del film, anziché set costruiti negli studi cinematografici, per mantenere l’azione il più realistica possibile. Il film è ambientato negli anni 80, quando il destino del mondo è di nuovo in pericolo e solo Wonder Woman può salvarlo con i suoi super poteri, entrando in azione per sventare i piani vili escogitati dal fallito imprenditore e personaggio televisivo Max Lord.

La trama ruota attorno al furto da parte di Lord di un antico manufatto in fase di esame presso lo Smithsonian di Washington, DC, dove Diana lavora come antropologa culturale. Quest’ultima usa i suoi poteri magici per esaudire qualsiasi desiderio per promuovere il suo obiettivo di diventare super potente e di successo, e concede anche desideri pericolosi a persone che gli sono utili. Quando il film inizia, noterai che l’appartamento di Diana si affaccia sul famoso Watergate Hotel.

Fonte: Getty

Dove è stato girato

Wonder Woman 1984 è stata una produzione itinerante, con riprese svolte in numerose location negli Stati Uniti, in Inghilterra, Galles, Spagna e nelle Isole Canarie. Dato il periodo in cui è ambientato il film sono gli anni 80 non poteva certo lasciarsi sfuggire l’opportunità di mettere in risalto un centro commerciale retrò, un luogo che si è rivelato popolare anche in Stranger Things di Netflix. Si tratta del Landmark Mall di Alexandria, in Virginia, che è stato chiuso per diversi anni e poi è stato trasformato per sembrare un centro dello shopping dell’epoca.

Il centro commerciale anni 80

Diana Prince si ritrova lì per fermare una rapina in una gioielleria, scontrandosi con una banda di rapinatori che ottengono molto più di quanto pattuito. Per girare la scena i produttori hanno affittato il Landmark Mall quasi vuoto che è stato aperto al pubblico per la prima volta nell’agosto del 1965 ed è rimasto operativo fino al 2017. Per ripristinare quella nostalgica sensazione anni 80, la scenografa Aline Bonetto e il suo team hanno dovuto cambiare tutto, dalle lampade alle insegne nel marciapiede.

In totale hanno allestito 65 negozi con articoli e arredi d’epoca, fino ai piccoli dettagli come registratori di cassa in stile vintage e quaderni dei venditori. Il produttore Charles Roven ha detto: “Quando abbiamo esplorato il Landmark Mall, eravamo emozionati di trovare un centro commerciale vuoto ancora funzionante: le scale mobili funzionavano, gli ascensori funzionavano, i bagni funzionavano, l’impianto idraulico era lì, quindi ne eravamo molto entusiasti. Dopo aver parlato con il nostro team di progettazione, ci siamo resi conto che questa benedizione poteva anche essere un po’ una maledizione perché l’azione si svolge su tre piani. Ognuno di quei piani aveva negozi che dovevamo riempire con nomi di aziende che potrebbero o meno esistere ancora oggi. È stato un lavoro davvero grande, più di quanto avessimo mai pensato, ma Aline ha fatto centro.”

Fonte: iStock

Studio Ovale alternativo

Nemmeno il film campione d’incassi Wonder Woman 1984 ha abbastanza influenza per affittare lo Studio Ovale, il famoso spazio di lavoro del Presidente degli Stati Uniti. Infatti la troupe del cinecomic ha ricreato gli interni di quella parte della Casa Bianca nel complesso della Warner Bros a Leavesden, in Inghilterra, la stessa location del tour degli studi The Making of Harry Potter. La produzione è rimasta in Inghilterra per altre scene, utilizzando diverse location come Legal and General House nel Surrey, Boston Manor Park a Brentford, Imperial War Museum a Duxford e Bovington Airfield nell’Hertfordshire. Tuttavia altri luoghi famosi di Washington DC hanno fatto da location al filma, come il National Air and Space Museum e il National Mall. Ma, a causa delle complicate politiche dello stato, è stato necessario che la troupe si coordinasse con il La US Park Police, il Metropolitan Police Department e il National Parks Service per raggiungere l’obiettivo.

Temyschira

All’inizio dl film colpiscono le scene suggestive ambientate nel luogo di nascita di Wonder Woman, l’isola immaginaria di Themyscira, dove ci sono alcuni flashback dei Giochi delle Amazzoni che hanno avuto luogo durante l’infanzia di Diana. Questa è la parte visivamente più sbalorditiva del film e le scene epiche della gara e gli ampi paesaggi mediterranei sono stati girati a Fuerteventura e Tenerife. Le riprese in gran parte sono state realizzate a Valle Olvido.

Fonte: iStock

Spagna

Wonder Woman 1984 è in parte ambientato a Il Cairo, ma la troupe ha effettivamente girato molte di queste scene nel sud della Spagna. L’incredibile complesso fortificato di Alcazaba, una delle più potenti fortezze moresche in Spagna, e il Muro di Jayran ad Almería svolgono una parte importante. I registi sono tornati alle Isole Canarie per una scena di battaglia di convoglio che si svolge alla periferia del Cairo, con una strada principale di Fuerteventura chiusa per diverse settimane in modo che la produzione potesse pianificare, provare e filmare la sequenza.