La suggestiva location italiana set della serie Tv “Citadel”

Fonte: IPA/123rf Bellagio, sul Lago di Como, set di "Citadel"

Otto anni fa, Citadel è caduta. L’agenzia indipendente di spionaggio internazionale, nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutti, è stata distrutta dagli agenti di una potente associazione chiamata Manticore che, nell’ombra, manipola il mondo.

Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (l’attore britannico Richard Madden) e Nadia Sinh (l’attrice e modella indiana Priyanka Chopra) sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Da allora, sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita e una nuova identità, ignari del proprio passato. Fino a ora.

L’avvincente serie Tv di Amazon Prime Video “Citadel“, che vede tra i protagonisti anche Stanley Tucci, vincitore di due Golden Globe, e l’attrice Lesley Manville, è incentrata quindi su una missione che porta oi protagonisti in giro per il mondo. Con una tappa anche in Italia. I fratelli Russo, Anthony e Joe, produttori della spy-story “Citadel” si sono infatti innamorati di uno degli angoli più pittoreschi del nostro Paese: il Lago di Como.

Il set sul Lago di Como

Come tanti altri registi prima d’ora, anche quelli di “Citadel” sono rimasti incantati dai borghi affacciati sul Lario, dagli edifici storici e da quegli scorci così unici che hanno ispirato alcune scene.

Un treno futuristico, come fosse il mitico Lario Express, che corre però sulla sponda lecchese, sfreccia sulle sponde del Lago di Como, mostrando quei tipici paesaggi che noi italiani ben conosciamo. E poi c’è il meraviglioso borgo di Bellagio per cui gli stranieri vanno matti.

La perla del Lago di Como, nelle cui acque viene “ripescata” Priyanka Chopra, nonché cittadina amatissima dalle star internazionali, dove è facile avvistare molte celebrity, è celebre per la sua posizione geografica davvero esclusiva: il borgo si trova, infatti, sull’estremità settentrionale del Triangolo lariano, proprio nel punto in cui si dividono i due rami del lago. Sormontato dalle Alpi, questo incantevole Comune è uno dei luoghi più visitati del comasco.

A Bellagio sarebbe ubicato l’ospedale di “Citadel” che, in realtà, è quello del vicino Comune di Gravedona ed Uniti, un delizioso centro abitato con un castello, il centro storico, ricco di piazzette, abitazioni addossate le une alle altre, vicoletti e ripide e interminabili scalinate che si tuffano nel blu del lago.

Un set a cielo aperto

Da anni, ormai, il Lago di Como fa da sfondo a numerosi film e serie Tv. “Ocean’s twelve” è probabilmente il film che raccoglie il cast più spettacolare della storia americana. Con George Clooney a Brad Pitt e Julia Roberts, il film è in parte ambientato in due ville che si trovano proprio sul lago, Villa Erba a Cernobbio e Villa Oleandra a Laglio, della quale Clooney si è innamorato a tal punto da essersela comprata.

La Villa del Balbianello di Lenno fa da romantico sfondo al secondo episodio della famosa saga di “Guerre stellari – L’attacco dei cloni”. Alcune delle scene più belle sono state girate proprio qui, compreso il matrimonio clandestino tra Anakin Skywalker (interpretato da Hayden Christensen) e Padmé (Natalie Portman).

E ancora, uno dei tanti film di 007, “Casino Royale”, è stato girato in parte in questa splendida villa così come a Villa La Gaeta ad Acquaseria. Così come sul lago sono state ambientate alcune scene del film “House of Gucci” con Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani e Adam Driver che interpreta Maurizio Gucci, e in particolare nel paesino di Ossuccio, affacciato sull’isola comacina, l’unica isola di tutto il lago.

Insomma, “Citadel” non è la prima né sarà l’ultima produzione a essereambientata sul Lago di Como. Alcune troupe sono lì anche adesso, ma non vogliamo spoilerarvi.