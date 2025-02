Viaggio in Liguria, sulle suggestive location del film Reflects dans un Diamant Mort

Fonte: iStock/Ufficio Stampa Le location del film Reflet dans un Diamant Mort in concorso a Berlino

Hélène Cattet e Bruno Forzani hanno presentato in concorso alla Berlinale 2025 il film Reflet dans un diamant mort, una coproduzione di Kozak Films (Belgio), Les Films Fauves (Lussemburgo), Dandy Projects (Italia), Tobina Film (Francia) che ha ricevuto 220.000 € dalla Direzione generale per il cinema e l’audiovisivo attraverso il Minority Productions Call (2022). Una spy story ambientata in Liguria interpretata da Fabio Testi, Maria de Medeiros, Koen de Bouw e Yannik Renier.

Dopo il successo della serie The Good Mothers alla Berlinale 2023, il cinema autoriale riporta la Liguria in Germania. “Le nostre congratulazioni vanno alla produzione e in particolare a Dandy Project, società genovese che ha sede presso il Videoporto di Villa Bombrini. Una notizia che ci trova assolutamente entusiasti e impazienti di scoprire cosa svelerà il film in tema di scenari. A questo punto non nascondiamo il nostro interesse nel vedere l’opera compiuta, frutto di un intenso lavoro di sviluppo e preparazione sul territorio” ha dichiarato Cristina Bolla, Presidente di Genova Liguria Film Commission.

Reflet dans un diamant mort: la trama

John D è un uomo di 70 anni che vive in un hotel di lusso sulla Costa Azzurra e rimane incuriosito dalla sua vicina che gli ricorda gli anni ’60, quando era una spia in un mondo in continua evoluzione e pieno di promesse. Un giorno, il vicino scompare misteriosamente, lasciando John ad affrontare di nuovo i suoi demoni: i suoi ex avversari sono tornati per scatenare il caos nel suo mondo idilliaco?

I registi Cattet e Forzani sono noti per il loro stile registico innovativo e distintivo che prevede spesso un montaggio dinamico e un uso della luce frenetico. Ogni scena sfrutta rumori, musiche e suoni variegati, ricercando un impatto sullo spettatore potente e denso di ispirazioni artistiche. Influenzati dalla cultura europea degli anni ’60/’70 mescolano il cinema noir con i tradizionali film di spionaggio, strizzando l’occhio alla filmografia di Dario Argento e Lamberto Bava.

Dove è stato girato

Le riprese di Reflet dans un diamant mort sono state realizzate in Italia, in particolare per le città di Sanremo, Genova e Santa Margherita Ligure. ‘’La presenza di “Reflet dans un Diamant Mort”, film girato in gran parte in Liguria, in una kermesse di assoluto prestigio come il Festival Internazionale del Cinema di Berlino è motivo di orgoglio e soddisfazione per tutti noi – ha afferma l’assessore alla Cultura di Regione Liguria Simona Ferro – La scelta di ambientare le scene nelle nostre città, da Ventimiglia e Sanremo a Genova e Santa Margherita, permette di valorizzare le peculiarità del nostro territorio e rappresenta un valore aggiunto per una pellicola già di altissimo livello, la cui produzione abbraccia quattro paesi europei ed è caratterizzata da un cast d’eccezione. Un bel modo per portare un po’ della nostra Liguria a un importante evento di caratura internazionale’’.

Fonte: iStock

Liguria da film

Oltre ad essere letteralmente invasa nel mese di febbraio per l’amato Festival di Sanremo, un appuntamento ormai imperdibile per tutti gli italiani, la Liguria ha spesso ospitato film e serie tv. Le bellezze naturali come il mare che incornicia molti dei paesaggi preferiti da registi e direttori della fotografia, incontrano la cultura e la storia.

A Santa Margherita Ligure, in particolare è da non perdere la splendida Villa Durazzo, che offre giardini botanici e una vista panoramica eccezionale sulla baia. Inoltre, il centro storico è un trionfo di vicoli pittoreschi, negozi caratteristici e ristoranti dove assaporare la cucina locale e sentirsi protagonisti di un film.