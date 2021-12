Le location della fiction tv “Sissi”

Romantica e ribelle, bellissima e determinata: Sissi è una vera eroina che tutti abbiamo imparato ad amare, e la sua storia dolceamara torna sui nostri schermi con una nuova fiction tedesca girata tra splendide location disseminate in giro per l’Europa. Rivivendo la magia (e il dramma) della più famosa Imperatrice d’Austria, possiamo così immergerci in panorami mozzafiato.

Sissi, le location della nuova serie tv

La fiction Sissi, in onda su Canale 5 a partire dal 28 dicembre 2021, è solo una delle tante opere riguardanti l’Imperatrice d’Austria – la più recente, ma anche una delle più particolareggiate. Molti sono i dettagli che emergono, puntata dopo puntata, sulla vita travagliata della Duchessa Elisabetta di Baviera. Dalla sua gioventù all’insegna della libertà più sfrenata ai primi impegni di corte, sino al momento in cui è diventata un vero e proprio simbolo della Monarchia asburgica: Sissi è entrata nella storia., e anche nei nostri cuori.

Per girare le scene della nuova serie tv, la produzione tedesca ha visitato alcune bellissime location che ci porteranno in giro per l’Europa. Naturalmente, molte delle riprese si sono tenute in Germania, tra le splendide città del Paese. Come ad esempio Würzburg, piccola perla della Baviera, dove ha sede una storica residenza barocca che ha accolto l’intero cast di Sissi. Ma la troupe si è ben presto spostata in altri Stati, dove sono state ricreate le meravigliose atmosfere della corte viennese ottocentesca. In particolare, la produzione ha scelto incantevoli località baltiche come set per la serie tv.

La trasformazione dei Paesi Baltici

Estonia, Lituania e Lettonia hanno fatto da sfondo alle romantiche avventure dell’Imperatrice d’Austria, ed è proprio in questi Paesi che si è potuta rivivere la magia di una figura femminile che ha conquistato tutti. È a Riga, ad esempio, che si trovano alcune delle location principali di Sissi: l’Opera Nazionale Lettone e la Casa della Società Lettone hanno “prestato” il loro volto per dare vita al Castello di Buda, tra le cui sale opulente si sono svolte scene memorabili. Le strade della città vecchia, invece, si sono rivelate perfette per ricreare la Vienna dell’800, tra antichi mercati e carrozze trainate da cavalli.

Gli splendidi castelli della Lettonia si sono poi trasformati in altre indimenticabili location: è il caso del Castello di Cesvaine, i cui esterni sono stati utilizzati per dare forma alla residenza di Laxenburg. Mentre presso il Castello di Rundāle si sono svolte le riprese che hanno come protagonisti i deliziosi giardini del palazzo di Hofburg. È invece a Vilnius, capitale della Lituania, che si trova la Società Filarmonica Nazionale Lituana: la sua incantevole facciata è servita proprio per rappresentare sullo schermo il palazzo reale degli Asburgo.

Infine, tra le altre location di Sissi troviamo alcune ambientazioni a noi più vicine: diverse scene sono state girate anche in Ungheria, in Austria e persino in Italia. In particolare, i più attenti potranno scovare località piemontesi che sono servite per ricreare bellissime scene della serie tv.