Le location di Cortina Express, dove è stata girata la commedia di Natale

Fonte: iStock e Ansa Corso Italia a Cortina d'Ampezzo, una delle location di Cortina Express

Anche questo Natale la Regina delle Dolomiti torna protagonista al cinema. Con tutto il suo glamour circondato da una corona di cime innevate, è tra le location di Cortina Express, la nuova commedia natalizia diretta da Eros Puglielli, con Christian De Sica, Lillo Petrolo e Isabella Ferrari, nelle sale dal 23 dicembre. Il film promette di conquistare il pubblico con un mix di risate, emozioni e gli scenari sensazionali della conca ampezzana.

Le location selezionate per le scene della commedia natalizia celebrano le bellezze naturali e culturali di Cortina d’Ampezzo. Tra queste spiccano il Passo Falzarego e Col Gallina, oltre a luoghi iconici del centro cittadino come Corso Italia, l’Hotel Cortina, il Caffè Royal e boutique esclusive come Bredo. Non mancano ambientazioni più intime, come una raffinata abitazione privata in località Crignes. La varietà delle ambientazioni sottolinea il fascino versatile di Cortina, capace di passare dall’eleganza urbana al maestoso spettacolo della natura.

Con il supporto di Cortina IN e della Veneto Film Commission, la città si è trasformata in un set cinematografico perfetto. Le strade si animano con luci e colori, le piste da sci fanno da sfondo a scene dinamiche e la calda accoglienza locale aggiunge un tocco autentico alla narrazione.

La trama del film

Il film racconta una serie di vicende che si intrecciano durante il Natale, quando Cortina si riempie di personaggi unici e irresistibili. Tra questi spicca Lucio De Roberti, interpretato da Christian De Sica, un viveur che cerca di salvare il nipote da un matrimonio destinato al fallimento. Accanto a lui, Lillo Petrolo nei panni di Dino Doni, una vecchia stella musicale in cerca di redenzione e del rapporto perduto con la figlia. E poi Isabella Ferrari nel ruolo di Patrizia Giordano, una discografica vulcanica alle prese con una crisi professionale e personale.

Le storie dei protagonisti, apparentemente scollegate, si intrecciano in modo esilarante, creando una commedia corale che cattura vizi e virtù del mondo contemporaneo. L’ambientazione unica di Cortina d’Ampezzo aggiunge un pizzico di atmosfera in più a ogni scena, trasportando il pubblico in un Natale magico e allo stesso tempo profondamente umano.

Le location di Cortina Express

Incastonata nel cuore della conca d’Ampezzo, tra le Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO, Cortina è una località che incanta in ogni stagione. In inverno, è meta prediletta per gli sport sulla neve, mentre in estate attira escursionisti e amanti della natura grazie ai suoi panorami spettacolari.

Il centro cittadino si sviluppa attorno a Corso Italia, costellato di boutique di lusso, ristoranti raffinati, caffè storici, e non a caso la via pedonale più celebre delle Dolomiti fa da sfondo ad alcune scene del film. Proprio al centro della strada svetta il Campanile di Cortina d’Ampezzo, che con i suoi 70 metri è visibile da tutta la vallata. Costruito a metà ‘800 in pietra Dolomia proveniente dalle cave del monte Faloria, è uno dei simboli della città. Di fronte sorge lo storico Hotel Cortina, dal 1870 uno degli indirizzi più eleganti della località, un’altra delle location della pellicola natalizia.

Tra i punti di interesse culturale spiccano la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, il Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi e il Museo all’Aperto della Grande Guerra. Quest’ultimo, che si estende dalla zona del Lagazuoi alle Cinque Torri, testimonia l’importanza storica del territorio durante il primo conflitto mondiale.

Tra le location più suggestive del film, il Passo Falzarego situato a pochi chilometri dal confine con il Trentino-Alto Adige, collega l’Agordino e la Val Badia a Cortina tramite la Grande Strada delle Dolomiti, uno dei percorsi panoramici più spettacolari al mondo. Da qui, una funivia conduce al Rifugio Lagazuoi, a 2.746 metri di altitudine, che offre viste magnifiche sulle cime circostanti.

Il passo non è solo una meta turistica, ma ospita anche il Museo all’Aperto della Grande Guerra e il complesso espositivo Lagazuoi Expo Dolomiti, che ne fanno una destinazione imperdibile per chiunque desideri immergersi nel ricco patrimonio storico e culturale locale.