Il liceo di “Wednesday”, una delle serie Tv Netflix più viste di sempre

Fonte: iStock - Ph: MilanMaksovic/ IPA Dove è stato girato "Wednesday"

“Wednesday”, la serie Tv targata Netflix creata da Alfred Gough e Miles Millar e con il famigerato Tim Burton come produttore esecutivo, non ha fatto in tempo ad arrivare sulla piattaforma streaming che ha già battuto diversi record, come quello di essere una delle serie televisive più viste di sempre.

Complice la storia ispirata ai noti personaggi della famiglia Addams, è anche interpretata magistralmente da Jenna Ortega nei panni di Mercoledì e da Catherine Zeta Jones nel ruolo di Morticia, solo per citarne alcuni. Chi l’ha già vista, o chi la sta vedendo proprio ora, avrà notato che c’è un luogo che ricorre spesso: la Nevermore Academy, ovvero il liceo da incubo frequentato da Mercoledì Addams. La buona notizia è che questo luogo esiste veramente e che quindi può persino essere visitato.

Il castello di Cantacuzino, la Nevermore Accademy di “Wednesday”

Il luogo in questione è il castello di Cantacuzino e si trova in Romania e, più precisamente, a nella piccola città di Bușteni, una località di montagna situata a circa un centinaio di chilometri dalla Capitale, Bucarest.

Una fortezza fascinosa che si trova all’interno di una foresta tanto che, fino agli anni ’30, fu utilizzata come residenza di caccia del principe Gheorghe Grigore Cantacuzino. È costruita in stile neo-romeno ed è circondata da un parco che conduce verso una grotta artificiale, cascate e fontane zampillanti.

Al suo interno, nel Salone delle feste, è custodita gelosamente una collezione araldica unica in Romania, che fa scoprire i blasoni delle famiglie di boiardi imparentate con i Cantacuzino.

È stato realizzato in pietra e terracotta e si stende su 3148 metri quadri. Vanta porte in legno di quercia con motivi vegetali scolpiti, vetrate a colori, finte travi dipinte, balaustre in legno, pietra e ferro battuto, camini in pietra bianca con tanto di mosaici policromi e molto altro ancora.

Abituati a vederlo così “tenebroso” sulla serie Tv, vi farà sorridere scoprire che in realtà questo luogo è una delle destinazioni preferita dagli innamorati e i motivi sono molto semplici:

lo stile neo-rumeno lo fa sembrare uscire direttamente da una favola;

inizialmente era l’unica costruzione della zona circondata da sontuosi boschi;

a rendere il tutto ancor più romantico sono la presenza del vicino fiume e il vasto giardino del castello;

la possibilità di scattare foto in una grotta unica nel suo genere;

le particolari cascate e fontane.

Le altre location di “Wednesday”

Alcune riprese riguardanti la Nevermore Academy sono state effettuate presso la Casa Niculescu e Gradina Botanica Dimitrie Brândza (entrambe a Bucarest). La prima ambientazione è stata utilizzata per le scale e i corridoi della scuola, mentre la seconda è servita per le riprese dei giardini botanici che vengono spesso frequentati da Mercoledì, dai suoi compagni di scuola e da Christina Ricci (l’altra intramontabile Mercoledì), ossia l’insegnate di scienze botaniche.

La città di Jericho, a pochi passi dal liceo, è stata quasi interamente costruita per lo show all’interno dei Buftea Studios sempre in Romania.”Wednesday”, quindi, non è stata girata in America, ma in uno splendido Paese del nostro continente.