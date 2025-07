iStock/Ansa Le location de "Il Pesce Innamorato"

Leonardo Pieraccioni, con la sua inconfondibile ironia toscana, ha sempre saputo raccontare storie semplici, romantiche e profondamente radicate nella sua terra. Il Pesce Innamorato, film del 1999, è una delle sue commedie più amate e rappresentative. Oltre alla storia tenera e divertente di Arturo e Matilde, a colpire nel film sono anche i luoghi che fanno da sfondo alla vicenda: paesaggi che trasmettono tutta la magia della Toscana più autentica.

Di cosa parla

Arturo è un falegname toscano dal cuore semplice, gentile e un po’ sognatore, che vive in un piccolo paese in provincia di Livorno. Appassionato di scrittura fin da bambino, nel tempo libero si dedica a inventare storie per bambini, fino a quando una delle sue favole, Il pesce innamorato, viene scoperta da un editore e diventa inaspettatamente un successo editoriale. La sua vita cambia all’improvviso: da artigiano umile e riservato, Arturo si ritrova al centro dell’attenzione mediatica e catapultato in un mondo fatto di interviste, fama e nuove opportunità.

È in questo contesto che conosce Matilde, una giornalista affascinante e indipendente, incaricata di intervistarlo. Tra i due nasce una storia d’amore delicata, fatta di scoperte e contrasti, ma anche di paure e insicurezze. Arturo si trova diviso tra il desiderio di vivere pienamente la sua nuova vita e il bisogno di restare fedele alla sua identità e alle sue radici. Il successo rischia di allontanarlo da sé stesso e da ciò che ama davvero. Solo tornando alle sue origini, alla semplicità del suo paese e al calore delle piccole cose, riuscirà a capire cosa conta davvero.

iStock

Dove è stato girato

Visitare i luoghi de Il Pesce Innamorato è un’occasione per scoprire una Toscana meno turistica ma altrettanto affascinante, fatta di piccoli borghi, coste rocciose e storie da raccontare. È un viaggio che unisce la passione per il cinema alla voglia di conoscere il territorio in modo autentico, seguendo le orme di Arturo, il suo amore per le parole e per la vita, e quel modo tutto toscano di guardare il mondo con un sorriso.

Lucca

La villa dove Don Lurio si esibisce in un drammatico balletto è Villa Bellosguardo, nota anche come l’ex Casino di caccia di Carlo Ludovico di Borbone, situata in Via del Cimitero Dodicesima a Pieve di S. Stefano (LU). Finestre, decorazioni e persino i due alberelli ai lati delle scale coincidono perfettamente; l’unica differenza è il colore esterno, che oggi è bianco, ma questo ha poco rilievo. In realtà, la villa era già stata utilizzata come set circa vent’anni prima per L’Innocente di Visconti e, anche allora, era di colore bianco, segno che oggi è stato ripristinato il suo aspetto originale.

Firenze

Pieraccioni, da sempre legato alla sua terra, ha un modo unico di raccontarla, mescolando realismo e tenerezza. Nel film, i paesaggi toscani non sono solo sfondo, ma diventano parte integrante della narrazione: accompagnano i personaggi, ne riflettono le emozioni e scandiscono il ritmo della storia. L’albergo in cui Arturo, interpretato da Pieraccioni, si reca per presentare i suoi racconti all’editrice Benincasa è il prestigioso Westin Excelsior, situato in Piazza Ognissanti a Firenze. Si tratta dello stesso hotel apparso anche nel film Il Burbero. Il bar all’aperto dove Arturo (Pieraccioni) e Primo (Hendel) si concedono una “brioscina panoramica” si trova a Firenze, nella zona tra Viale Giuseppe Poggi e Piazzale Michelangiolo. La sua posizione è stata riconosciuta soprattutto grazie all’angolazione della vista sulla città.

iStock

Roma

Il ricevimento per la presentazione del libro di Arturo (Pieraccioni), durante il quale incontra per la prima volta Matilde (Diaz), si svolge al Grand Hotel Plaza, elegante struttura situata in Via del Corso 126, nel cuore di Roma. La scena in cui Matilde (Diaz) è impegnata nelle riprese di uno spot pubblicitario per un profumo è ambientata nella celebre Piazza del Popolo a Roma, proprio di fronte alla Fontana della Dea Roma. La madre di Arturo (Pieraccioni) lavora presso l’area di servizio Pisana Interna, una stazione situata lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma. Un ringraziamento a Mauro per il fotogramma e la descrizione.

Venezia

La strada in cui Arturo (Pieraccioni) si ferma ad osservare un artista di strada è la Fondamenta de l’Albero a Venezia. Il palazzo dove vive Valeriano (Corsato), il fidanzato di Matilde (Diaz), è invece Palazzo Mocenigo Casa Nuova, situato in Fondamenta Narisi 3348. Un dettaglio distintivo secondo il Davinotti sono i pilastrini del balcone visibili nel riflesso dello specchio, che si differenziano da quelli degli edifici vicini. Questa identificazione viene confermata dalla presenza, riflessa nello stesso specchio (seppur invertita), dell’antistante Palazzo Giustinian Persico, affacciato sull’altro lato del Canal Grande.