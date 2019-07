All’Isola d’Elba, tra le location de “I Delitti del BarLume”

Tratti dai romanzi di Marco Malvaldi, gli episodi de I Delitti del BarLume sono dei veri e propri gialli all'italiana, a cui non manca però un tocco di comicità tutta toscana. È infatti presso l'immaginaria cittadina di Pineta, situata sul litorale toscano tra Pisa e Livorno, che il protagonista Massimo Viviani (mancato detective) ha il suo bar, centro dell'attività del paesino. Lui e i suoi quattro "bimbi" - così chiama amorevolmente i quattro anziani avventori del locale che non hanno altro da fare se non impicciarsi di quanto accade a Pineta - sono sempre impegnati nella risoluzione di qualche nuovo caso misterioso. Dove sono girate in realtà le scene della serie tv, in onda su Sky?