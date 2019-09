Il cottage della signora in giallo apre ai turisti

editato in: da

Chi non conosce la celebre serie televisiva “La signora in giallo“, interpretata per ben 12 stagioni da Angela Lansbury, alias Jessica Fletcher?

Oggi, per tutti gli appassionati della signora che risolveva crimini su cui la polizia si trovava in difficoltà, c’è una bella notizia. E un’occasione da non perdere: il cottage dove la Fletcher abitava è disponibile su Airbnb e offre la possibilità di soggiornare a tre minuti dall’Oceano Pacifico, a mezz’ora da Booneville e dalle numerose cantine della moderna Anderson Valley, non lontano da San Francisco.

Il cottage della “Signora in giallo”, il cui nome è Historic Albion Cottage e ha alle spalle ben 110 anni di storia, si trova nel piccolo villaggio della costa nord di Albion, in una delle zone più belle della California di fronte alla spiaggia e con giardino privato, e regala uno scenario ideale per chi volesse trascorrere un weekend romantico o per chi fosse in cerca d’ispirazione artistica e desiderasse rilassarsi nella serena vastità della natura.

Queste mura, infatti, hanno visto protagonista una delle più intriganti serie tv e conservano ancora tutto il fascino dell’ambientazione originale e dei casi irrisolti in cui Jessica si imbatteva, un fascino da “vecchio mondo”, ricco d’arte e d’antiquariato di qualità museale.

L’edificio è composto da tre camera da letto, soggiorno, cucina completamente attrezzata e bagno con vasca. Al suo interno troverete piatti antichi e argenteria, un’antica stufa Wedgewood 1920, il frigorifero originale del 1940 ma anche comodità moderne come il forno a microonde, la macchina del caffè, il ferro da stiro, la connessione Wifi e la tv via cavo.

I proprietari, inoltre, sono escursionisti provetti e ben felici di fornire tutte le indicazioni agli ospiti sui sentieri escursionistici locali da non perdere.

Realizzare il sogno di soggiornare nel cottage di Jessica Fletcher non è proibitivo. Infatti, su Airbnb il prezzo si aggira, per una permanenza minima di due notti, sui 120 euro a testa.

Non vi resta che organizzare una vacanza alternativa per vivere in prima persona l’atmosfera di una delle serie più famose e seguite di tutti i tempi, con ben 264 episodi (dal 1984 al 1996) e quattro film per la televisione.