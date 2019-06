Ora si può dormire nella casa di Tony Stark in “Avengers: Endgame”

editato in: da

Finalmente, tutti gli appassionati di “Avengers“ potranno sentirsi Tony Stark per uno o più giorni. Come? Affittando la sua casa su Airbnb.

Sin dal suo approdo sul grande schermo, “Avengers” ha conquistato tutti. Basato sul gruppo di supereroi dei Vendicatori di Marvel Comics, “Avengers: Infinity War” ha debuttato nel 2018, seguito quest’anno da “Avengers: Endgame“. E, tra i personaggi più amati della serie, vi è proprio Tony Stark / Iron Man, alias Robert Downey Jr. Leader e principale benefattore dei Vendicatori, Tony è un geniale miliardario dotato di un’armatura esoscheletrica di sua invenzione. Se hai sempre sognato di essere un po’ come lui, sappi che a tutto questo ci ha pensato Airbnb, dando la possibilità di affittare proprio la casa di legno di Tony, Pepper e della loro figlia Morgan.

Situata a Fairburn, in Georgia (a soli 30 minuti da Atlanta), la casa degli Stark offre molteplici servizi. Parliamo di tre camere per un totale di quattro posti letto, tre bagni, una cucina ben attrezzata, lavatrice ed asciugatrice. Ovviamente i super poteri di Tony non sono compresi, come tutti i suoi dispositivi nanotech. Certo tutto questo ha un prezzo, visto che una notte nel mondo Marvel parte da 335 dollari.

Ideale per qualche giorno di relax, riunioni aziendali e weekend con gli amici, la “Stark house” deluderà però i festaioli, visto che l’annuncio vieta esplicitamente party e nottate folli. Niente paura, comunque: tutti gli appassionati della famigerata saga potranno vestirsi come i loro protagonisti preferiti e godersi la maratona composta da 22 pellicole, messa a disposizione dalla casa nel bosco.

Un’altra buona notizia: anche gli amatori che non vivono proprio in zona, possono facilmente raggiungere la location, dal momento che si trova a soli 20 minuti dall’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta. Quindi, per chi non accetta la fine di un’era, e nel frattempo aspetta l’uscita del prossimo capitolo, la casa di Tony e famiglia risulta essere un’ottima soluzione per abbandonare la vita caotica della città ed immergersi per qualche giorno nella tranquilla natura.

Se sei pronti a vivere dentro un film, e soprattutto vuoi sentirti un po’ Iron Man, grazie ad Airbnb da oggi potrai farlo.