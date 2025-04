Esce la settima stagione della serie Netflix “Black Mirror”. Gli episodi sono stati girati in location suggestive della Columbia Britannica e dell’Inghilterra

Fonte: Getty Images/iStock Uno dei luoghi dove è stata girata la nuova stagione di Black Mirror

Debutta la settima stagione di Black Mirror di Netflix, creata da Charlie Brooker. La serie, facendo luce su temi sociali di grande attualità, continua a esplorare le complessità del rapporto tra tecnologia, società e media futuristici, attraverso episodi indipendenti.

Black Mirror è un adattamento di un’altra serie antologica horror: “Ai confini della realtà“.

Oltre alle trame avvincenti, questa serie, con sei nuove storie ambientate in distopie del prossimo futuro, è famosa per l’uso di location suggestive e ambientazioni futuristiche che arricchiscono la trama e offrono agli spettatori vari scenari coinvolgenti.

In questa nuova stagione, le riprese si sono svolte nella Columbia Britannica e in Inghilterra, in particolare nella Greater Vancouver, nella Greater London, nel Kent e nel Surrey.

La nuove storie – “Gente comune“, “Bête Noire“, “Hotel Reverie“, “Plaything“, “Eulogy” e “USS Callister: Into Infinity” – sono interpretate da attori come Peter Capaldi, Paul Giamatti, Cristin Milioti, Will Poulter, Awkwafina e Chris O’Dowd.

Greater Vancouver: un tocco canadese alla distopia

La produzione di questa nuova stagione si è spostata anche in Canada, specificamente nella regione della Columbia Britannica. La città di Vancouver è stata scelta per le sue ambientazioni versatili, capaci di rappresentare sia scenari urbani futuristici che paesaggi naturali mozzafiato.

L’episodio “Gente Comune” della settima stagione è stato girato interamente nella Greater Vancouver, sfruttando le diverse location che la città offre.

Il cast e la troupe cinematografica sono stati avvistati:

all’interno e nei dintorni della Queen Elizabeth Elementary School, al 4102 di West 16th Avenue,

in alcune zone del Surrey, una città situata a sud del fiume Fraser,

al Clover Theater, temporaneamente chiuso al momento della stesura di questo articolo, al 121 di East 1st Street a Cloverdale.

I Bridge Studios al 2400 di Boundary Road a Burnaby, secondo quanto appreso, sono stati una delle principali location di produzione.

Greater London e dintorni: cuore pulsante delle riprese

Gran parte delle riprese della settima stagione si sono svolte nel Regno Unito, in particolare nella Greater London e nelle contee circostanti come il Kent e il Surrey. Queste location hanno fornito ambientazioni urbane e suburbane ideali per le storie distopiche tipiche della serie.

Le storie “USS Callister: Into Infinity” e “Plaything” sono state girate nella Greater London sfruttando al meglio i locali e i punti di riferimento più famosi della regione e filmando diverse scene all’esterno con highlights sullo sfondo.

La contea del Surrey, Inghilterra

Per produrre l’episodio “Hotel Reverie“, dove Emma Corrin veste i panni di Dorothy e Issa Rae quelli di Brandy, il cast con la troupe si è spostato nella contea cerimoniale del Surrey tra marzo e giugno 2024. Il regista di questo episodio, Haolu Wang, ha sfruttato al massimo le strutture degli Shepperton Studios nel villaggio di Shepperton. Questo, essendo il secondo studio cinematografico più grande al mondo, comprende: 31 teatri di posa, due ampi backlot e diversi servizi, come un parcheggio multipiano, sale riunioni, una sala proiezioni, servizi di catering.

La contea di Kent, Inghilterra

Le riprese della settima stagione di Black Mirror si sono svolte anche nella contea cerimoniale del Kent. L’episodio intitolato “Eulogy“, con Paul Giamatti nei panni di Phillip e Patsy Ferran in quelli della Guida, presenta scene girate a:

The Beacon House, situata a Tankerton Beach, nella città di Whitstable,

Herne Bay Pier, situato sulla Central Parade, nella cittadina costiera di Herne Bay.

Gli abiti per le riprese sono stati acquistati presso lo Yacht Club al 14 di Fort Hill a Margate.