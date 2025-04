La metro di San Pietroburgo è conosciuta per la sua efficienza, ma anche per essere un vero e proprio tesoro sotterraneo: ecco cosa sapere

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock La metro di San Pietroburgo

Tra le metropolitane più belle al mondo, la metro di San Pietroburgo in Russia è un vero gioiello architettonico che si sviluppa su 5 linee: solo 4, tuttavia, si intersecano tra loro. Ma non è l’unico aspetto a renderla tanto caratteristica, considerando che è tra le più profonde al mondo. Se abbiamo in programma un viaggio qui, allora approfondiamo tutte le informazioni utili da sapere prima di partire.

Metro di San Pietroburgo, la storia

La metro di San Pietroburgo in Russia è considerata un vero e proprio tesoro sotterraneo: si sviluppa precisamente su 5 linee, estendendosi per 114 km, con 69 fermate. Tuttavia, la metro è in evoluzione: nel 2025, sono previste ulteriori aggiunte. Fino al 2009, nessuno ha potuto scattare delle foto una volta giunti nella metro di San Pietroburgo, e il motivo è semplice: originariamente, infatti, doveva essere un luogo di riparo in caso di attacco nucleare.

Possiamo definirla di certo una metro particolare, perché non è funzionale solo per spostarsi, in quanto Avtovo si presenta come una stazione finemente decorata, arricchita da elementi d’arte che risalgono all’epoca sovietica, con candelabri che pendono dal soffitto e colonne. Un vero e proprio gioiello sotterraneo: si trova in profondità, e la stazione di Admiraltejskaja arriva a 85 metri sotto terra, guadagnandosi la quinta posizione nella classifica delle metropolitane più profonde al mondo.

Gli orari, i biglietti e le tariffe

Fonte: iStock

Per chi ha in programma un viaggio a San Pietroburgo, la metro è funzionante tutti i giorni della settimana a partire dalle ore 5:45 fino alle 0:30. La frequenza, invece, dipende strettamente dalla linea e dall’orario, ma in genere, soprattutto negli orari di punta, è di 2 o 4 minuti. Per quanto riguarda invece i costi, un biglietto costa 0,64 euro, ovvero 60₽. Tuttavia, soprattutto se si desidera rimanere per qualche giorno per esplorare le bellezze di San Pietroburgo, consigliamo di scegliere una tessera elettronica ricaricabile, che costa anche meno rispetto al singolo viaggio.

Le 5 linee: fermate e info utili

Aggiungiamo un po’ di info utili in merito alla stazione della metropolitana di San Pietroburgo. Prima di tutto, è considerata molto pulita ed efficiente: i treni infatti si alternano in pochi minuti, e in alcuni casi persino entro 45 secondi negli orari di punta. Le linee, invece, sono 5: quella rossa è stata inaugurata nel 1955 ed è lunga 29,6 km. La durata di viaggio totale è di 44 minuti e presenta ben 19 stazioni. Va da Prospekt Veteranov a Devjatkino.

Invece, la linea blu, inaugurata nel 1961, è lunga ben 30,1 km, il viaggio dura 43 minuti e passa per ben 18 stazioni: l’itinerario è da Kupčino a Parnas. Passiamo alla linea verde, la cui apertura risale al 1967: si compone di 10 stazioni per un tragitto lungo 20,6 km e il cui viaggio dura 33 minuti (da Primorskaja a Rybackoe). C’è poi la linea arancione, che risale al 1985, con 9 stazioni, per un percorso che dura 18 minuti e che si estende per 11,2 km: va da Spasskaja a Gorny institut. Infine, l’ultima linea, ovvero quella viola, è la più recente, ed è stata inaugurata nel 2008. Vanta un percorso lungo 20,1 km, si ferma per 12 stazioni e il viaggio dura 30 minuti da Komendantskij a Meždunarodnaja.