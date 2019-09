Prima crociera in coppia? Ecco come scegliere quella migliore

editato in: da

La crociera è, senza dubbio, uno dei modi migliori per trascorrere una vacanza a due: unisce le comodità e il comfort di un resort all-inclusive con l’avventura e l’ebbrezza di scoprire, quasi ogni giorno, una meta diversa e distante migliaia di chilometri l’una dall’altra.

Organizzare una crociera è fattibile per tutti, esistono pacchetti adatti a tutte le tasche, alle differenti esigenze, a ogni stile di vita e i tour proposti permettono di scoprire molteplici località in Italia, Europa e nel resto del mondo.

Di fronte alle infinite possibilità che si possono vagliare quando si decide di partire per una crociera, spesso si rimane dubbiosi e si teme di non saper scegliere la soluzione più congeniale. Niente paura, oggi vi spieghiamo quali sono le domande che dovete porvi per individuare la crociera perfetta per la vostra coppia in base alle esigenze, il budget e le aspettative.

Il budget

Partiamo dalla domanda principale: il budget a disposizione.

Innanzitutto, prima di organizzare la crociera dei vostri sogni, dovete capire quanto denaro avete a disposizione, sia per il viaggio in sé che per tutti gli eventuali extra. Sulla nave avete la possibilità di avere i pasti inclusi, chiedetevi però se vorrete provare locali e ristoranti tipici delle varie tappe che andrete a visitare e se avrete piacere di acquistare souvenir per voi e per i vostri cari.

Infine, chiedetevi se a bordo desiderate un trattamento all-inclusive e cosa include (ad esempio, i trattamenti benessere spesso sono da pagare a parte).

Crociera solo per adulti

Questo aspetto potrebbe non interessare a tutti, però, se state cercando un’esperienza davvero romantica, potreste prendere in considerazione l’idea di prenotare una crociera riservata soltanto agli adulti.

In questo caso, nulla potrà disturbare la vostra coppia, non ci saranno urla, grida e corse di bambini che, giocando, talvolta possono interferire con l’intenzione di rilassarsi degli adulti. Per quanto i bambini possano essere adorabili, una crociera adult-only vi permetterà di godere pienamente del relax a bordo (senza contare che le navi per soli adulti dispongono di più spazio per locali alla moda, ristoranti e SPA).

Le tappe

Chiedetevi se desiderate godervi l’esperienza a bordo della nave o se preferite una crociera con tappe quasi giornaliere per andare alla scoperta di nuove località.

Se per voi la crociera significa vivere l’atmosfera di bordo, potete optare per una crociera dove la nave, i servizi e il lusso sono la priorità; se, invece, amate l’avventura e volete visitare nuovi luoghi, allora date importanza alla rotta e alle tappe previste.

La vostra priorità

Ovviamente, la vostra priorità è trascorrere momenti incredibili con il partner a bordo di una splendida nave che vi conduce in luoghi da sogno. Tuttavia, nell’organizzare una crociera, domandatevi anche a cosa siete più interessati: a un’esperienza gourmet? Alla palestra e alla forma fisica? Scoprite su cosa volete puntare e scegliete, di conseguenza, la tipologia di nave che può venire incontro ai vostri desideri.

Le dimensioni della nave

Alcune navi sono delle vere e proprie città galleggianti, altre sono piuttosto piccole e intime. Voi come immaginate la vostra crociera? A bordo di una nave dove perdervi e provare un’infinità di ristoranti e locali, oppure in una dimensione più contenuta?

Se pensate di annoiarvi facilmente, una grande nave potrebbe essere la soluzione; tuttavia, tenete presente che spesso non possono attraccare in molti porti per cui se desiderate scoprire nuovi luoghi, vi conviene optare per una nave più piccola.

Crociere a tema

Desiderate provare un’esperienza davvero speciale? Allora, la soluzione perfetta per voi potrebbe essere una crociera a tema.

Ad esempio, che ne direste di lasciarvi incantare dall’atmosfera di una crociera a tema Disney? A primo impatto potrebbe sembrare poco adatta a una coppia, invece molte crociere Disney sono dedicate a soli adulti e regalano un’esperienza davvero romantica. Ancora, se amate la cultura, potete partecipare a una crociera ricca di eventi culturali, convegni e conferenze.

Tipologia dell’itinerario

Siete il tipo di coppia che desidera trascorrere le giornate a bordo in relax, senza vincoli e orari? Oppure preferite una crociera curata nel dettaglio, con animazione e attività programmate?

Alcune crociere sono più orientate ad attività ed eventi organizzati, altre lasciano l’ospite libero di organizzare la permanenza come desidera. La scelta dipende dalla vostre esigenze.

Incontrare altre coppie

Oltre a considerare se volete un itinerario dettagliato o meno, chiedetevi se siete interessati a socializzare con altre coppie e fare nuove amicizie oppure preferite dedicare il tempo soltanto a voi due. Alcune crociere sono orientate a eventi di gruppo, a favorire nuove conoscenze mentre altre lasciano alle coppie il loro spazio.

Crociere stagionali

Non esistono soltanto le crociere “da spiaggia” dove si trascorre il tempo a bordo piscina tra cocktail, tuffi e soste nelle isole.

Molti sono gli itinerari dedicati, ad esempio, a tour in Alaska o in Europa che prevedono soste in pittoresche cittadine di mare e numerose sono le crociere previste durante il periodo natalizio, un modo davvero romantico di trascorrere le vacanze.

Considerazioni finali

Infine, dovete capire quanto tempo avete a disposizione per la vostra vacanza, da quale porto vi è più comodo imbarcarvi, la lingua parlata a bordo e gli adempimenti burocratici necessari.

Una volta che avrete risposto a tutte queste domande, staccate la spina e non pensate a nulla se non a godervi la vostra prima entusiasmante crociera di coppia!