Come muoversi a Bangkok: tutte le soluzioni

La capitale della Thailandia è vivace, briosa e molto trafficata! Ecco una guida su come muoversi a Bangkok per destreggiarsi al meglio tra le sue strade.

Bangkok è un diamante pieno di sfaccettature spesso in contrasto tra loro: i grattacieli scintillanti che si riflettono nel Chao Phraya s’infrangono con il gusto antico dei mercati galleggianti. Un luogo dove il profumo di basilico thai, lemongrass e spezie aleggia nell’aria accompagnandoti verso quei maestosi templi dorati che si stagliano sullo skyline come miraggi in un deserto, visioni eterne in una città in costante fermento. La notte di Bangkok illuminata da luci al neon e da grandi promesse è una festa fatta di musica che rimbomba dai locali e tuk-tuk che sfrecciano imperterriti tra le strade. Se questo è ciò che ti attende nel prossimo viaggio che hai organizzato, allora potrebbe esserti utile una guida su come affrontare il tessuto urbano della splendida capitale della Thailandia. In questo articolo abbiamo riassunto tutte le alternative per muoversi a Bangkok.

Muoversi a Bangkok: tutte le opzioni

Come ogni grande città, anche Bangkok mette a disposizione di cittadini e visitatori un’ampia offerta di modalità per muoversi sia all’interno della capitale sia fuori dai suoi confini. Dai mezzi pubblici ai celebrissimi tuk-tuk, ecco tutte le alternative di mobilità per godere appieno delle bellezze della capitale thailandese e di questa magnifica terra in generale.

Mezzi pubblici

Prima di raccontarti i mezzi più iconici o originali per esplorare la capitale, ecco una carrellata di mezzi pubblici messi a disposizione dalla città di Bangkok per cittadini e turisti. Una premessa: la capitale della Thailandia è famosa per l’importante volume di traffico che ingorga le strade e che arriva quasi ai limiti del leggendario, pertanto è consigliabile utilizzare tutti quei mezzi di trasporto che viaggiano su una linea dedicata.

BTS Skytrain: a mani basse, il mezzo più veloce e conveniente per evitare di restare bloccati per un tempo indefinito nel traffico della capitale. La rete sopraelevata lo rende non solo un’opzione ottimale per i motivi che ti abbiamo appena descritto, ma anche un trasporto panoramico che ti permette di ammirare le meraviglie dei quartieri di Bangkok. Ad oggi esistono due linee: la Sukhumvit Line e la Silom Line ; la prima attraversa la città da nord a est, la seconda da ovest a sud. Entrambe fermano nei punti più strategici della città. La BTS Skytrain è attiva tutti i giorni dalle 6:30 a mezzanotte e il costo di una corsa singola varia da €0,40 a €1,50.

un altro mezzo comodo per muoversi a Bangkok è il servizio della metropolitana. Anch’essa – è una soluzione comoda, veloce e sicura; permettendoti di raggiungere tutti i punti d’interesse della città come Chinatown o la stazione ferroviaria di Hua Lamphong. In ogni stazione della metro potrai trovare le macchinette per i ticket e come prezzi si va dai €0,45 ai €1,20 a seconda della tratta. Autobus: Bangkok è servita anche da diverse linee di autobus, tuttavia sono meno indicati per i turisti poiché il sistema è complesso e i tempi non sono sempre rispettati, pertanto è possibile che ci siano ritardi o corse mancate. Inoltre, sono molto affollati e il rischio di restare congestionati nel traffico è praticamente certo.

Tuk-tuk

Iconici, suggestivi e molto graditi dai viaggiatori. Sì, stiamo parlando dei celebri tuk-tuk, simbolo folcloristico della Thailandia. Si tratta di una specie di Apecar a tre ruote e aperta sui lati che ti permette di immergerti nella cultura (e nel traffico!) della capitale thailandese. Ti sei mai chiesto come mai questi piccoli mezzi di trasporto portino questo nome così buffo? Il nome “tuk-tuk” possiede una veste del tutto onomatopeica: deriva, infatti, dal rumore prodotto dal motore a due tempi che li ha contraddistinti per molti anni e che emette un suono che, appunto, può essere verbalizzato con “tuk-tuk-tuk”. Oggi vengono impiegati motori più moderni ma il nome è rimasto invariato. Nonostante sia più un divertimento che una comodità, una corsa in tuk-tuk almeno una volta è da provare assolutamente. I tuk-tuk sono attivi 24 ore su 24 e il prezzo della corsa va contrattato con il guidatore. In genere il range di prezzo varia dai 2,30 ai 2,80 €).

Battello

Fonte: iStock

Proseguendo con i mezzi trasporto caratteristici, dopo i tuk-tuk, ci sono sicuramente i battelli che solcano il fiume Chao Phraya. Bangkok è infatti denominata la Venezia d’Oriente proprio per la sua ampia rete di canali, pertanto muoversi con taxi-boat e barche è più che normale. Spostarsi in questo modo è anche un’opzione estremamente suggestiva per ammirare le bellezze della capitale thailandese senza spendere troppo; il costo di una corsa singola, infatti, varia dai 0,30 ai 0,60 € a tratta. Le compagnie che offrono questo servizio sono diverse; quella che suggeriamo noi è la Chao Praya Express Boat la quale, tra le sue cinque linee di battelli, ne ha studiata una – la blu – appositamente per i viaggiatori e che copre alcuni dei punti d’interesse principali della città tra cui Chinatown e Khao San Road.

Taxi

Un’alternativa a tutti i mezzi che ti abbiamo raccontato – e che vale la pena utilizzare per i costi accessibili – è sicuramente il taxi. Come a New York, i taxi si chiamano direttamente in strada e, se sono liberi, si fermano per portarvi alla meta desiderata. Questa soluzione ha l’aspetto positivo di essere economica: la tariffa base è di circa 1 euro per i primi 2 chilometri, poi circa 0,15-0,25 euro a chilometro. Se il taxi è fermo, viene applicata una tariffa oraria di circa 0,05 euro al minuto. Il rovescio della medaglia è che anche i taxi possono rimanere bloccati nel traffico di Bangkok facendoti perdere tempo e alzando la tariffa della corsa. Una raccomandazione: se scegli come mezzo di trasporto il taxi, assicurati che l’auto abbia il tassametro e che il guidatore lo faccia partire. A Bangkok è attivo anche Grab, una sorta di Uber molto popolare in Thailandia e, in generale, nel Sud-Est Asiatico.

Auto privata

Come ultima opzione abbiamo inserito l’auto a noleggio. La sua posizione in questa lista non è causale: per via del traffico intenso e sregolato e per via delle differenze di guida – in Thailandia la guida è a sinistra – è un’opzione che sconsigliamo a meno che tu non sia un viaggiatore esperto o comunque una persona abituata a guidare anche in condizioni difficili.

Ora che hai tutte le informazioni necessarie su quali sono e come funzionano i mezzi di trasporto nella capitale thailandese hai tutte le carte per fare la tua mossa e scegliere come muoverti a Bangkok secondo le tue preferenze.