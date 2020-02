6 cose che proprio non dovete fare in aereo: lo racconta una hostess

editato in: da

Anche se siete abituati a viaggiare in aereo e per voi il volo non ha segreti, ci sono alcune cose che non andrebbero mai fatte a bordo del velivolo.

Vediamo, allora, quali sono i consigli che una hostess ha elargito per rendere i viaggi ancora più confortevoli e sicuri per tutti.

Non chiedere cibo extra dopo il servizio dei pasti

A volte capita che la compagnia aerea non fornisca i pasti per l’equipaggio durante i voli più lunghi, ma soltanto per i passeggeri.

Quando avete pranzato o cenato, quindi, non chiedete ulteriore cibo, ma attenetevi alle porzioni ricevute. In questo modo, anche hostess e piloti potranno mangiare e non rimanere a stomaco vuoto durante tutto il viaggio.

Se ci sono posti liberi, non provate a sedervi in prima classe

Potrebbe essere una situazione imbarazzante quella di “accaparrarsi” una poltrona in prima classe soltanto perché c’è un posto libero, ma ancora non sapete se sia prenotato o meno. Se i posti sono vuoti, potete però sedervi ovunque vogliate una volta che tutti i passeggeri sono a bordo.

Non appoggiate alcun alimento direttamente sui tavoli del vassoio

L’equipaggio notturno ha il compito di pulire l’aereo per renderlo sicuro e confortevole per il volo successivo. Eppure, secondo l’hostess, non sempre i tavoli del vassoio vengono puliti con scrupolo per cui, nel dubbio, è meglio evitare di appoggiare il cibo direttamente lì, ma servirsi di una tovaglietta o un tovagliolo.

Non usate il bagno dell’aereo durante l’imbarco

Per non ostacolare il lavoro delle hostess che, prima dell’imbarco, stanno sistemando la cucina e facendo i vari annunci, i passeggeri dovrebbero evitare di usare il bagno dell’aereo proprio in questo momento cruciale.

D’altronde, il terminal dispone di molti bagni, puliti e attrezzati, per cui la cosa migliore è usare i servizi direttamente in aeroporto prima di salire sull’aereo.

Se avete paura delle turbolenze, non sedetevi nella parte posteriore dell’aereo

Se durante un volo la vostra preoccupazione riguarda le possibili turbolenze, cercate di sedervi nella parte anteriore dell’aereo.

Le turbolenze, infatti, si avvertono in maniera più decisa nei posti in fondo, un po’ come capita sugli autobus.

Non bevete tè o caffé

I serbatoi dell’acqua potabile dell’aereo, talvolta, non vengono puliti così spesso e così a fondo. Per cui, meglio evitare di bere tè o caffé preparati a bordo (l’acqua è la stessa…)