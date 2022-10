In Europa c’è il più grande castello del mondo in mattoni

È la fortezza più imponente di tutta Europa ed è anche stata riconosciuta come la più grande costruzione in mattoni realizzata dall’uomo. Il Castello Medievale di Malbork, in Polonia, è una vera perla architettonica da scoprire. Un complesso immenso, scenografico, dal fascino senza tempo e che rappresenta una delle massime testimonianze di un’epoca passata ma che ha segnato profondamente la nostra storia. Si tratta, infatti, di una costruzione del XII secolo, appartenuta in origine all’ordine teutonico, tanto da essere chiamato anche “Castello dell’ordine teutonico di Malbork”.

Un edificio che si affaccia sul versante orientale del fiume Nogat e che, nel corso degli anni, ha modificato la sua struttura allargandosi durante il XIV e XV secolo e aumentando la sua imponenza, acquisendo il titolo di castello più grande al mondo per superficie. Insomma, una vera opera dal valore inestimabile sia per il Paese che lo ospita, la Polonia, sia per il mondo intero, tanto da essere stato inserito a pieno titolo nella lista dei beni patrimonio dell’umanità UNESCO.

La storia

Il palazzo, che in origine doveva essere un convento, venne costruito a partire dal 1270, su richiesta del Gran Maestro dei Cavalieri Teutonici, Siegfried von Feuchtwange, e solo in seguito divenne una vera e propria fortezza. Un cambiamento d’uso che si può vedere ancora oggi visitando il castello, suddiviso in ben quattro piani e in tre zone distinte: la parte più antica, ovvero quella dell’ex monastero o Castello Alto, il Castello di Mezzo, dove sorgono le abitazioni e che nel periodo del suo massimo splendore ospitava circa 3000 unità, e il Palazzo dei Gran Maestri, costruito intorno al 1328.

Un maniero che racconta il susseguirsi della storia e che, proprio per poter sopravvivere a questa, è stato sottoposto a delle imponenti ristrutturazioni avvenute dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il sito, infatti, oltre ad essere stato utilizzato per un periodo come base operativa nazista, subì violenti attacchi e bombardamenti, fattori che lo danneggiarono in molti punti ma che grazie alle opere di ristrutturazione eseguite è tornato alla sua originaria bellezza.

Le bellezze del Castello di Malbork

Qui, oltre alla struttura stessa della fortezza, potrete ammirare una serie di luoghi davvero incantevoli e dal fascino unico. Dei veri gioielli dell’architettura medievale e di ciò che resta di un periodo storico denso di vicende e bellezze tangibili.

Come, per esempio, la Porta d’Oro costruita nel XIII secolo e caratterizzata da una serie di archi a sesto acuto o il refettorio di epoca tardo gotica. Ma anche la Cappella di Sant’Anna, che racchiude in sé le tombe di ben undici Gran Maestri, il museo del Castello di Mezzo, dove sono custodite le armature storiche dei cavalieri del tempo, le monete e tantissimi reperti e manufatti in ambra, e il bellissimo cortile porticato del Castello Alto con le sue stupende volte triangolari.

Una vera e propria opera d’arte da cui frasi conquistare e da ammirare in ogni singolo angolo. Un luogo carico di storia, significati, testimonianze, reperti del passato e di atmosfere da cui lasciarsi travolgere per vivere un’esperienza dal valore eccezionale e che non vorrete più dimenticare.