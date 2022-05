7 esperienze incredibili da vivere a Cardiff

Arte, cultura, cibo, shopping e sport: ce n’è per tutti i gusti a Cardiff! La capitale del Galles riesce a mescolare le sue anime, il passato industriale, la vocazione portuale, lo spirito vittoriano e la vena artistica, dando luogo a una città dall’incredibile offerta turistica. Passeggia tra i negozi vintage e le caffetterie alla moda, visita i suoi numerosi musei e le gallerie d’arte, partecipa ai tour tematici e alle gite nella Baia, oppure goditi una partita di rugby al Principality Stadium. E con una vita notturna di tutto rispetto, sarà davvero difficile annoiarsi.

Abbiamo selezionato le 7 attività da non perdere durante la tua visita a Cardiff e siamo sicuri che ti verrà subito voglia di tornarci.

Visita al castello

Meta imperdibile per la sua storia e la sua bellezza, il Cardiff Castle è situato poco più a nord del centro. Costruito sui resti di un forte romano, il nucleo originale normanno del castello è stato, nei secoli, oggetto di differenti rivisitazioni e ampliamenti. In epoca vittoriana, la ristrutturazione in uno stile gotico stravagante ha lasciato spettacolari strutture in legno, marmi, dorature e arredi sontuosi. Durante la visita potrai, tra le altre cose, entrare nel Torrione Normanno e nella Torre dell’Orologio e percorrere i tunnel usati come rifugi antiaerei nella Seconda Guerra Mondiale.

A spasso con Roald Dahl

Se hai amato “La fabbrica di cioccolato”, “Il GGG – Il grande gigante gentile” e gli altri libri di Roald Dahl, non perdere l’occasione per visitare i luoghi della sua infanzia. Nato da genitori norvegesi nel sobborgo di Landaff, Dahl è molto amato dai suoi concittadini di Cardiff. Vai a spasso nella capitale gallese alla ricerca delle due orme, visitando la Norwegian Church, la Llandaff Cathedral School dove ha studiato e la Baia, dove gli è stata dedicata una piazza pubblica.

Andare in bici sul Barrage Coast Path

Una straordinaria passeggiata di circa 10 chilometri (6.2 miglia) ti aspetta nella Baia di Cardiff: è il Barrage Coast Path, un sentiero suggestivo e bellissimo tracciato su una striscia di costa che può essere percorso in tutta sicurezza sia a piedi che in bici. Durante la pedalata, oltre alla natura e al panorama mozzafiato, potrai ammirare il Pierhead Building, l’Environment Building, ponti e chiuse. Tra una spiaggia sabbiosa e una scogliera, il percorso offre una mostra permanente sui reperti preistorici della zona e un’area giochi per i più piccoli.

Mangiare il Cawl, la Welshcake (e altri piatti locali)

Tradizione e innovazione in cucina rendono Cardiff una città sempre più gourmet. Alle influenze britanniche a tavola si aggiungono le molte pietanze a base di pesce, tipiche della zona costiera del Galles. Tra i piatti tipici da provare: il cawl, una zuppa a base di patate, carote, cavoli e altre verdure di stagione a cui si aggiunge pancetta o manzo, il welsh rarebit, a base di formaggio cheddar fuso e il bara brith, un pane con frutta secca preparato senza lievito. Non perdete l’occasione di fare colazione o merenda con le deliziose welshcake, le piccole torte cotte in padella e spolverate di zucchero semolato.

Andare a caccia di location cinematografiche

Il Galles ha un rapporto stretto con il cinema e con il piccolo schermo. Grazie alle sue architetture e ai panorami unici è diventato spesso il set di film e serie TV. Il Castello di Cardiff, per esempio, è stato usato come location per alcuni grandi successi come Sherlock, Torchwood, The Sarah Jane Adventures e il mitico BBC Doctor Who. È possibile prenotare un esclusivo tour con guida per ammirare e scoprire da vicino dove sono state girate le scene più cult (terrestri e intergalattiche).

Acquistare LP nel negozio di dischi più antico del mondo

Spillers Records è stato aperto nel 1894 da Henry Spiller e per 125 anni ha portato la musica in città. Dai fonografi degli esordi agli amati vinili che lo hanno reso meta di pellegrinaggio, il negozio è stato a lungo ritrovo di musicisti e appassionati. Dopo aver attraversato alti e bassi e aver rischiato la chiusura definitiva qualche anno fa, oggi è tornato a essere il luogo ideale in cui ascoltare nuove uscite, partecipare a performance intime o scambiare pareri e opinioni.

In barca nella Cardiff Bay

Dopo il grande lavoro di riqualificazione della vasta zona portuale, la Cardiff Bay è diventata una delle mete più amate dai turisti e dagli abitanti della città. Hub di ristoranti, vita notturna e cultura, merita almeno una giornata di visita. Oltre al porto, la Baia contiene anche una riserva naturale, spiagge dove poter passeggiare o riposare qualche ora, insenature in cui praticare SUP. Uno dei modi più suggestivi di visitare la Cardiff Bay è con un tour in motoscafo, magari spingendosi fino a Flat Holm, un’isoletta ricca di fauna e storia.