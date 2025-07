Viaggiare con i bambini richiede un po' di organizzazione: ecco le spiagge in Spagna per famiglie dove trascorrere le vacanze estive

iStock Tra le spiagge per famiglie in Spagna c'è Playa de la Concha a San Sebastián

Quando si viaggia con i bambini è fondamentale adattare gli itinerari scegliendo servizi e attività adatti alla loro età. Meta prediletta durante i mesi più caldi? Sicuramente la Spagna che sia a livello di penisola che di isole sa incantare. Dalle acque cristalline delle Baleari alle sabbie dorate dell’Andalusia, ogni litorale racconta una storia: ecco le spiagge della Spagna per famiglie più belle da visitare durante le vacanze.

Playa de las Canteras a Gran Canaria

Tra le spiagge della Spagna per famiglie più ideali c’è Playa de las Canteras a Las Palmas. Gran Canaria è una delle isole della Spagna più ambite per le vacanze estive e questa baia lunga, spaziosa e protetta da una barriera naturale, sa incantare i piccoli nuotatori. L’acqua è calma, quasi come una piscina e c’è un servizio attento di sicurezza con bagnini che controllano la situazione.

Playa de Muro a Maiorca

Immagina sabbia bianchissima, mare turchese e una pace che sa di vacanza vera. Playa de Muro, nella baia di Alcudia, è un paradiso family-friendly. L’acqua digrada dolcemente, il che significa che i bambini possono sguazzare in tutta sicurezza. Tra aree gioco, beach club attrezzati e pinete vicine per un picnic all’ombra, questa spiaggia è il cuore tranquillo di Maiorca. I genitori si rilassano, i bambini ridono: la ricetta dell’estate perfetta.

iStock

Playa de la Victoria a Cadice

Nel cuore dell’Andalusia, Playa de la Victoria è una spiaggia cittadina che sorprende per organizzazione e bellezza. È lunga, ampia, con acque dolci e onde mai invadenti. I piccoli possono divertirsi con la sabbia mentre gli adulti si concedono tapas vista mare. La passeggiata pullula di vita e sapori andalusi. La presenza costante di bagnini, passerelle per passeggini e servizi impeccabili la rendono perfetta per una giornata in famiglia senza pensieri.

Playa de Bolonia a Tarifa

Qui la natura parla e lo fa a voce alta. Playa de Bolonia, con le sue dune giganti e la sabbia color oro, è un angolo selvaggio che abbraccia la libertà. È meno affollata rispetto ad altre spiagge, ma non per questo meno affascinante. Il silenzio del vento, i giochi tra le dune, i tuffi in acque limpide: è la destinazione ideale per chi vuole respirare autenticità e fuggire dalla confusione. Un luogo dove ogni granello di sabbia racconta una storia da custodire.

Playa de Levante a Benidorm

Benidorm è sinonimo di vivacità, e Playa de Levante ne è la prova brillante. Ma vivace non significa caotica: la spiaggia è pulita, sicura, ben organizzata. Qui ogni membro della famiglia trova il suo spazio. I bambini possono costruire castelli e giocare in riva, mentre gli adulti si godono una bibita fresca sotto l’ombrellone. Bandiera Blu? Sì. Comfort? A volontà. E se vi va un’avventura, tra sport acquatici e pedalò c’è da divertirsi!

Playa de la Carihuela a Torremolinos

Un salto sulla Costa del Sol e si arriva a Carihuela, una spiaggia dal cuore andaluso. Tranquilla e accogliente, è costeggiata da chiringuitos dove gustare pesce fresco e paella. Le acque sono tranquille, ideali per i piccoli nuotatori in erba. Le famiglie adorano passeggiare sulla lunga passerella, magari gustando un gelato artigianale o cercando conchiglie sulla battigia. Un luogo in cui l’estate ha il profumo del mare e del buon cibo.

Playa de Las Salinas a Ibiza

Ibiza non è solo movida: è anche calma, famiglia e natura. Playa de Las Salinas è la dimostrazione perfetta. Con la sua sabbia chiara, le acque turchesi e i ristorantini rilassati, conquista genitori e figli. C’è spazio per giocare, ombrelloni da affittare, docce, bagnini e servizi comodi. Il paesaggio attorno è protetto, con pini marittimi e saline che brillano al sole. Una Ibiza diversa, dolce e sorprendente.

iStock

Playa de la Concha a San Sebastián

Questa è la spiaggia delle cartoline. Playa de la Concha si apre a semicerchio davanti alla città, come un abbraccio dorato. Ideale per le famiglie, offre un’acqua limpida, onde dolci e tanti spazi per giocare e rilassarsi. Le passerelle la rendono accessibile, e tutto è a portata di mano: bar, ristoranti, aree gioco. Il panorama, poi, è indimenticabile: colline verdi e l’Isla Santa Clara come sfondo. Un piccolo sogno basco a portata di telo.

Playa El Sardinero a Santander

Nel nord della Spagna, El Sardinero è una gemma baciata dall’Atlantico. Composta da due spiagge che si uniscono con la bassa marea, regala un’esperienza dinamica e stimolante. Perfetta per una giornata all’aria aperta tra aquiloni, passeggiate e bagni tonificanti. Le onde qui si fanno sentire, ma sempre sotto l’occhio vigile dei bagnini. Atmosfera elegante, tanto spazio e una luce che al tramonto accende il cuore.

Playa de la Roqueta a Guardamar del Segura

Questa spiaggia nascosta di Alicante è la definizione di relax per famiglie. Poco affollata, con sabbia fine e un mare quieto come uno specchio. Il contorno naturale, con il Parco Alfonso XIII e quello della Reina Sofía, è un invito all’esplorazione. Perfetta per famiglie con bambini piccoli, offre facilità d’accesso e tranquillità. Un angolo gentile dove il tempo rallenta.

Playa El Castellar a Mazarrón

A Mazarrón, in Murcia, Playa El Castellar è sinonimo di semplicità e bellezza autentica. Sabbia fine, acqua bassa per metri e una cornice tranquilla la rendono perfetta per una giornata spensierata in famiglia. Nei pressi si trovano ristorantini e passeggiate per concludere la giornata con una cena vista mare. Il tramonto? Uno spettacolo naturale da non perdere.

Playa La Misericordia a Malaga

Facilmente raggiungibile e dal cuore popolare, La Misericordia è una spiaggia perfetta per chi vuole tutto a portata di mano. Sabbia scura, mare tranquillo e un lungomare pieno di sorprese. È perfetta per una giornata rilassante: giochi in spiaggia, bagni freschi e magari una bibita con le onde come sottofondo. Occhio alla marea, però: qui può salire velocemente e portare via gli asciugamani.

Cala Millor a Maiorca

Due chilometri di pura meraviglia. Cala Millor è una delle spiagge più amate dalle famiglie, grazie all’acqua bassa, ai servizi moderni e alle attività pensate per i più piccoli. Dalla biblioteca in spiaggia ai giochi sulla sabbia, qui ogni momento diventa magico. E per chi cerca avventura, ci sono segway, acquascooter e mille modi per esplorare la costa. Una destinazione che unisce comodità e bellezza.

Playa Norte a Peñíscola

Cinque chilometri di sabbia dorata con il profilo del Castello di Peñíscola sullo sfondo: Playa Norte è una delle mete più family-friendly della Spagna. Bandiera Blu, passerelle per passeggini, sorveglianza costante e servizi impeccabili. Ogni estate qui si trasforma in un’esperienza indimenticabile tra castelli di sabbia, bagni e passeggiate alla scoperta della storia.

Playa de Las Fuentes a Alcalà de Xivert-Alcossebre

Un piccolo segreto della Costa dell’Azahar. Las Fuentes è una spiaggia unica, grazie alle sue sorgenti di acqua dolce sotto il mare. Sabbia dorata, servizi completi e un’atmosfera tranquilla, ideale per chi viaggia con bambini piccoli. È un luogo in cui il mare parla la lingua della natura e del relax.

Playa Piedra Villazar a Mojácar

A Mojácar, Andalusia, questa spiaggia dalle acque cristalline e sabbia scura è perfetta per famiglie in cerca di tranquillità. Lunga 300 metri, è abbastanza contenuta da permettere un controllo costante sui più piccoli. Parco giochi, bar e tutti i servizi a portata di mano rendono ogni giornata qui un’avventura semplice e felice.