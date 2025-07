Se state organizzando una vacanza in questa nota località turistica nella penisola istriana, queste sono le spiagge dove trovare relax e divertimento

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock La spiaggia di Plava Laguna

Parenzo, in Croazia, offre un mix perfetto di storia, mare e cultura gastronomica. Siamo in Istria, dove il passaggio di romani, bizantini, veneziani, austriaci e italiani hanno lasciato un segno sulle facciate degli edifici, tra le torri fortificate e nelle chiese, una su tutte la Basilica Eufrasiana. Questo complesso episcopale, dal 1997 riconosciuto Patrimonio UNESCO, è un esempio intatto di architettura del primo Cristianesimo. E poi ci sono i palazzi medievali e gotici, che convivono con sculture di artisti moderni e, ovviamente, le spiagge.

Non esiste una vacanza in Croazia senza un tuffo nel suo splendido mare! Alcune spiagge sono ad accesso libero e permettono di godere di viste mozzafiato sul profilo della città, altre sono collegate ad alcuni resort che, in questo Paese, rappresentano un gioiellino del panorama turistico.

Qui vi consigliamo le spiagge da non perdere e ricordatevi che, in Istria, sono composte soprattutto da rocce e ciottoli, quindi non dimenticate le scarpette da scoglio.

Spiaggia di Plava Laguna

Tra le spiagge più frequentate di Parenzo c’è Plava Laguna, situata a sud della città. È la tipica spiaggia istriana caratterizzata da un litorale misto di scogliere basse, ciottoli e piattaforme artificiali. Il suo mare, premiato con la Bandiera Blu, offre acque limpide e trasparenti, ideali per il nuoto e lo snorkeling.

Raggiungibile facilmente a piedi o in bicicletta, è circondata da una pineta rigogliosa, dove rilassarsi all’ombra, e integrata in un complesso turistico ben attrezzato: qui troverete numerosi servizi come bar, ristoranti, noleggio di lettini, pedalò e attrezzature per sport acquatici. È particolarmente adatta a famiglie con bambini, grazie agli accessi facili al mare e alla presenza di aree giochi.

Maro Sandy Beach

Davanti a Parenzo si trova l’isola di Sveti Nikola (San Nicola), raggiungibile con una tratta in traghetto di pochi minuti. Qui, potrete rilassarvi sulla Maro Sandy Beach, una spiaggia sabbiosa lunga 200 metri che, seppur facente parte del resort, è accessibile anche ai visitatori esterni. Abbracciata da profumati pini marittimi, rappresenta un rifugio molto amato da chi è in cerca di tranquillità, ma non vuole rinunciare a qualche comfort.

Sulla spiaggia sono disponibili diversi servizi come il noleggio di lettini e ombrelloni, lettini con baldacchino per due, sedute orbit, cabine spogliatoio e docce.

Spiaggia di Brulo

A pochi passi dal centro di Parenzo si trova la spiaggia di Brulo, un connubio perfetto tra bellezza naturale e svago. Più volte premiata con la Bandiera Blu, vanta acque splendide dove nuotare in sicurezza o praticare diversi sport acquatici, uno su tutti lo snorkeling grazie alla vivace vita marina da ammirare sott’acqua. Sono disponibili anche per il noleggio pedalò, canoe e le divertenti banana boat.

La spiaggia è composta prevalentemente da ciottoli e sono presenti diverse aree dedicate non solo ai bar e ristoranti, ma anche agli sport come golf, tennis e beach volley.

Crnika beach

Chi cerca la quiete, può raggiungere la penisola di Lanterna, a nord di Parenzo, e rilassarsi sulla spiaggia di Crnika. In un mix di relax, natura e servizi ben organizzati, questa spiaggia offre il rifugio vacanziero ideale dove nuotare in un mare premiato Bandiera Blu, leggere un libro nelle zone verdi ombreggiate da lecci o avventurarsi sott’acqua con maschera e boccaglio per scoprire i fondali.

L’accesso facilitato al mare e la presenza di lettini, ombrelloni e un’area giochi la rendono adatta anche alle famiglie. Inoltre, qui è presente un’area dove sono accettati anche gli animali domestici e diversi punti ristoro con vista sul mare dove provare le specialità tipiche della Croazia.

Spiaggia di Špadići

Anche qui, come nelle altre spiagge di questa località turistica dell’Istria, sventola la Bandiera Blu. La spiaggia di Špadići è situata sul versante settentrionale di Parenzo, a soli 2 chilometri dal centro città. Offre un susseguirsi di tratti in ghiaia, rocciosi e lastricati e diverse opportunità per prendere il sole e tuffarsi in mare, al quale è possibile accedere anche con delle apposite scale.

La spiaggia può essere raggiunta facilmente a piedi o in bicicletta seguendo il lungomare e in loco sono presenti diversi servizi, compresi alcuni ristoranti.

Parentino Beach, ex Pical

Rilassarsi con vista sulla città vecchia di Parenzo: potete farlo a Parentino Beach, situata a pochi minuti a piedi dal centro storico e, proprio per questo motivo, una delle più apprezzate. Troverete un litorale variegato, che alterna tratti di ciottoli, aree erbose e zone sabbiose artificiali, mentre l’accesso al mare è sicuro, ideale quindi anche per chi viaggia con bambini e per le persone con mobilità ridotta grazie alla presenza di rampe.

La spiaggia è circondata da una pineta profumata e offre numerosi servizi: docce, spogliatoi, noleggio lettini e ombrelloni, bar, ristoranti e aree gioco per bambini. Chi ama lo sport può praticare beach volley, tennis, mini-golf e sport acquatici come pedalò, canoe e windsurf.