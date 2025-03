Se stai pianificando un viaggio in questa terra selvaggia tra Argentina e Cile, è fondamentale conoscere il clima per scegliere il periodo migliore per visitarla

Fonte: iStock Esplora l'imponente Perito Moreno

La Patagonia, una delle regioni più spettacolari del Sud America, si estende per un’area vastissima, che copre circa 1.000.000 km², ed è suddivisa tra la Patagonia argentina a est e la Patagonia cilena a ovest. La regione è delimitata a nord dal fiume Colorado in Argentina e dal fiume Bío Bío in Cile, mentre a sud termina nella Terra del Fuoco, oltre lo Stretto di Magellano.

Dal punto di vista geografico, la Patagonia è caratterizzata da due principali ecosistemi:

La Patagonia andina , dominata dalla catena montuosa delle Ande, con foreste, laghi e ghiacciai spettacolari.

, dominata dalla catena montuosa delle Ande, con foreste, laghi e ghiacciai spettacolari. La Patagonia steppica, caratterizzata da paesaggi aridi e ventosi, con vasti altipiani e deserti freddi.

Se stai pianificando un viaggio in questa terra selvaggia e remota tra Argentina e Cile, con paesaggi mozzafiato che spaziano da ghiacciai imponenti a sterminate steppe ventose, è fondamentale conoscere il clima per scegliere il periodo migliore per visitarla.

Fonte: iStock

Le stagioni in Patagonia: cosa puoi aspettarti

La Patagonia si trova nell’emisfero australe, quindi le stagioni sono invertite rispetto a quelle dell’Europa. Questo significa che l’estate va da dicembre a febbraio, l’autunno da marzo a maggio, l’inverno da giugno ad agosto e la primavera da settembre a novembre.

Ricorda però che il clima della regione – subpolare oceanico – è noto per la sua imprevedibilità: il vento può essere forte in qualsiasi momento dell’anno e le temperature possono variare anche nel corso della stessa giornata. In questa terra, estrema e selvaggia, vale più che mai il motto che non esiste buono o cattivo tempo, ma solo un cattivo equipaggiamento.

Fonte: iStock

Estate (dicembre – febbraio): il periodo migliore

L’estate è senza dubbio la stagione più popolare per visitare la Patagonia, soprattutto per se vuoi esplorare il Parco Nazionale Torres del Paine in Cile o il Parco Nazionale Los Glaciares in Argentina. Le temperature oscillano tra i 10°C e i 20°C nelle zone più basse, mentre nelle aree montuose possono essere inferiori. Il vantaggio principale di questa stagione è la maggiore quantità di ore di luce, con giornate che possono durare fino a 16 ore, permettendo di sfruttare al massimo il tempo a propria disposizione per fare trekking, lunghe escursioni e ogni genere di attività all’aperto. Tuttavia, il vento patagonico può essere particolarmente intenso anche in questo periodo, con raffiche che superano facilmente i 100 km/h.

Cosa vedere:

Torres del Paine: trekking verso le celebri torri di granito, il Lago Nordenskjöld e il Grey Glacier.

trekking verso le celebri torri di granito, il Lago Nordenskjöld e il Grey Glacier. Perito Moreno: probabilmente il ghiacciaio più famoso al mondo, con spettacolari e improvvisi crolli e la possibilità di escursioni sul ghiaccio.

probabilmente il ghiacciaio più famoso al mondo, con spettacolari e improvvisi crolli e la possibilità di escursioni sul ghiaccio. Ushuaia e Terra del Fuoco: escursioni tra boschi, laghi e canali australi, con la possibilità di avvistare pinguini e foche

Come vestirsi:

Abbigliamento a strati: t-shirt traspirante, pile e giacca impermeabile.

t-shirt traspirante, pile e giacca impermeabile. Pantaloni da trekking resistenti al vento.

resistenti al vento. Occhiali da sole e cappello per proteggersi dai raggi UV e dal vento.

Fonte: iStock

Autunno (marzo – maggio): il momento ideale se ami la fotografia

L’autunno regala panorami spettacolari grazie ai colori caldi delle foreste che contrastano con i ghiacciai e i laghi cristallini. Le temperature iniziano a scendere (5°C – 15°C), ma il vento si attenua rispetto all’estate. Inoltre, in questo periodo c’è meno afflusso turistico, il che rende l’esperienza più tranquilla e autentica. Tra l’atmosfera particolarmente suggestiva e un’esperienza più intima, l’autunno è senz’altro la stagione ideale se ami scattare fotografie davvero uniche.

Cosa vedere:

El Chaltén: perfetto per ammirare il Fitz Roy con colori autunnali e percorrere i sentieri più iconici come Laguna de los Tres.

perfetto per ammirare il Fitz Roy con colori autunnali e percorrere i sentieri più iconici come Laguna de los Tres. Lago del Desierto: un paradiso riflesso nelle tonalità del rosso e oro, perfetto per kayak e escursioni.

un paradiso riflesso nelle tonalità del rosso e oro, perfetto per kayak e escursioni. Carretera Austral: una delle strade più scenografiche del mondo, con paesaggi mozzafiato.

Come vestirsi:

Giacca termica leggera ma calda.

leggera ma calda. Guanti e cappello per le mattinate fredde.

per le mattinate fredde. Scarponi impermeabili per i sentieri umidi.

Fonte: iStock

Inverno (giugno – agosto): avventura per pochi

L’inverno in Patagonia è freddo e rigido, con temperature che scendono sotto lo zero, specialmente nelle zone montuose. Le giornate sono più corte e alcune aree diventano difficili da raggiungere. Tuttavia, è il periodo perfetto per chi ama gli sport invernali o vuole vedere i ghiacciai in tutta la loro maestosità e naturalmente, senza la folla. In questa stagione inoltre è più facile avvistare la fauna selvatica, come puma e guanachi, a caccia di cibo.

Cosa vedere:

Cerro Castor (Ushuaia): la stazione sciistica più australe del mondo, con piste perfettamente innevate.

la stazione sciistica più australe del mondo, con piste perfettamente innevate. Laguna Esmeralda: trekking sulla neve con paesaggi magici, ideali per fotografia e wildlife watching.

trekking sulla neve con paesaggi magici, ideali per fotografia e wildlife watching. Glaciar Martial: perfetto per escursioni con le ciaspole e per ammirare Ushuaia dall’alto.

Come vestirsi:

Giacca invernale impermeabile e antivento.

impermeabile e antivento. Strati termici (intimo tecnico, pile e softshell).

(intimo tecnico, pile e softshell). Scarponi invernali con suola antiscivolo.

Fonte: iStock

Primavera (settembre – novembre): la rinascita della natura

Con il ritorno delle temperature più miti (da minime sugli 8°C a massime sui 18°C), la primavera è un ottimo periodo per visitare la Patagonia. I paesaggi si riempiono di fiori selvatici e tutte le specie selvatiche tornano attive, offrendo fantastiche opportunità, in particolare, per il birdwatching. Anche il vento, pur presente, è meno aggressivo rispetto all’estate.

Cosa vedere:

Península Valdés: avvistamento di balene, leoni marini e pinguini di Magellano.

avvistamento di balene, leoni marini e pinguini di Magellano. Torres del Paine: trekking con meno folla rispetto all’estate, perfetto per chi cerca avventure più intime.

trekking con meno folla rispetto all’estate, perfetto per chi cerca avventure più intime. Parco Nazionale Nahuel Huapi: fioriture spettacolari e laghi incantevoli, ideali per escursioni in barca e trekking leggeri.

Come vestirsi:

Giacca softshell antivento.

antivento. Strati intermedi caldi ma leggeri.

ma leggeri. Cappello e guanti per le prime ore del mattino.

Fonte: iStock

Quando vedere le balene

Questa incredibile regione è anche uno delle migliori aree al mondo per il whale watching. Durante la stagione riproduttiva, le balene franche australi si avvicinano alla costa, dove sono più protette e trovano maggior nutrimento. Questo regala a chiunque abbia la fortuna di osservarle, uno spettacolo semplicemente indimenticabile.

Ogni anno, tra i mesi di giugno e dicembre, questi meravigliosi giganti dell’oceano migrano verso le acque più calde e accoglienti della Penisola Valdés per accoppiarsi, partorire e accudire i propri cuccioli. Il maggio numero di avvistamenti avviene solitamente tra i mesi di settembre e novembre.

Fonte: iStock

La stagione giusta per il tuo viaggio in Patagonia

Qual è dunque il momento giusto per il tuo viaggio? La scelta del periodo migliore dipende dalle tue preferenze. Se ami fare lunghi trekking ed escursioni a piedi, scegli di visitare questa regione in estate, da metà dicembre in poi e non oltre la metà di marzo, quando sono possibili forti nevicate che porterebbero alla chiusura dei percorsi.

Per evitare la folla, vivere un’esperienza più intima e suggestiva, cogli l’occasione di un bel viaggio autunnale o in primavera, soprattutto se vuoi avvistare le balene. Se invece ami gli sport invernali e l’avventura più estrema, la stagione che dovresti preferire è l’inverno, consapevole però che alcune località potrebbero non essere facilmente, o del tutto, raggiungibili.

Qualunque sia la tua scelta, la Patagonia saprà offrirti un’esperienza indimenticabile. Preparati a vivere un viaggio tra natura incontaminata e panorami da cartolina!