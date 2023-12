Puoi camminare sulla Luna restando a terra

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: iStock Parco di Timanfaya, Lanzarote, Isole Canarie

Il nostro pianeta, un gioiello sospeso nel vuoto cosmico, è una culla di meraviglie che non smette mai di stupirci. Ogni angolo della Terra è un tesoro di bellezza incommensurabile, un mosaico di paesaggi che sembrano usciti dalla tela di un artista. Talvolta, ci troviamo di fronte a panorami così strani e meravigliosi che non sembrano appartenere a questo mondo. Siamo sorpresi dalla loro esistenza e rapiti dal loro fascino. Luoghi che superano la nostra immaginazione e ci ricordano quanto la nostra Terra sia affascinante.

Ed è proprio in uno di questi luoghi straordinari che inizia il nostro viaggio. Oggi ci troviamo a Lanzarote, un’isola che sembra scolpita dal fuoco e dal vento, una terra di contrasti dove l’azzurro intenso dell’oceano incontra l’arido rosso della terra: il Parco Nazionale di Timanfaya.

Qui, è come varcare una porta verso un altro universo. L’atmosfera è quasi lunare in questa terra in cui i vulcani dormienti hanno plasmato il paesaggio, creando un’opera d’arte naturale di ineguagliabile bellezza. Quindi, tieniti forte, respira profondamente e lasciati avvolgere dalle emozioni. Il viaggio a Timanfaya sta per cominciare. E promettiamo, sarà un’esperienza che non dimenticherai mai.

Parco Nazionale di Timanfaya: in tesoro delle Canarie

Fonte: iStock

Un luogo che risveglia l’anima e incanta gli occhi con la sua bellezza cruda e selvaggia. Questo è il Parco Nazionale di Timanfaya, situato sull’isola di Lanzarote, la più orientale delle Isole Canarie.

Immerso in un paesaggio vulcanico mozzafiato che si estende su 5000 ettari di terra rossa e nera, è riconosciuto a livello internazionale come Riserva della Biosfera dell’UNESCO, per la sua elevata importanza ecologica e la sua preziosa biodiversità. Infatti, nonostante le condizioni estreme, la vita ha dimostrato una resilienza sorprendente, trovando il modo di prosperare e creare un ecosistema diversificato e resistente.

Questa terra ospita venticinque vulcani maestosi, tutti in uno stato di sonno profondo, tranne uno, il Timanfaya, guardiano solitario e ardente che regna supremo, dando il suo nome all’intera area. Un deserto di roccia e cenere, una terra brulla che, nonostante la mancanza di vegetazione, è ricca di contrasti mozzafiato.

La caratteristica più impressionante, infatti, è il suo ecosistema, un fenomeno raro e straordinario nato dalle colate di lava. Un paesaggio punteggiato da punti caldi, caldere e condotti vulcanici che spuntano ovunque, come sentinelle di un mondo sotterraneo in costante fermento. Il terreno vanta una ricchezza cromatica senza precedenti, con toni rosso intenso che dominano il paesaggio, dovuti all’alta concentrazione di ossido di ferro presente nella composizione della lava. Questo elemento, unito alla continua attività vulcanica, ha contribuito a creare un ambiente che sembra tratto da un romanzo di fantascienza.

Ma come si accede a questo straordinario ecosistema? Per la maggior parte dei visitatori, l’accessibilità al parco è garantita da tour guidati, offerti in varie lingue, che permettono di esplorare in modo sicuro e confortevole le meraviglie di Timanfaya. Durante il viaggio, le guide esperte raccontano la storia del parco, spiegano i fenomeni geologici che hanno plasmato il paesaggio e indicano le formazioni rocciose più interessanti.

Invece, per chi preferisce un contatto più diretto con la natura, è possibile fare escursioni a piedi, sempre in compagnia dei ranger autorizzati, che accompagnano i visitatori lungo i sentieri che attraversano le colate di lava, offrendo spiegazioni dettagliate sulla flora, la fauna e la geologia del luogo.

Infine, per chi cerca un’esperienza decisamente alternativa, è possibile prenotare gite a dorso di cammelli, un modo divertente e originale di esplorare il parco.

Timanfaya: il potente vulcano di Lanzarote

Il parco che ammiriamo oggi è l’espressione di una storia vulcanica lunga e turbolenta, dominata dalla figura imponente del monte Timanfaya.

La storia del parco risale al 1730, quando il vulcano Timanfaya iniziò un’eruzione che durò per ben sei anni. Non si trattò di un evento isolato, ma di una serie prolungata di fuoruscite che continuarono a riversare magma sul territorio. Queste variavano in intensità, ma la loro presenza costante durante quel periodo ha lasciato un’impronta indelebile sul terreno.

La terra fertile fu coperta da uno strato di roccia lavica, creando un ambiente aspro e alieno. Dopo un periodo di relativa calma, il monte Timanfaya tornò a far sentire la sua presenza nel 1824 con un’altra eruzione significativa. Ancora una volta, la terra fu cambiata dal flusso incessante di lava, cementando ulteriormente l’aspetto unico del parco.

Oggi, ogni roccia, ogni formazione geologica racconta la storia di questi eventi. È un luogo che parla della forza della natura, della sua capacità di creare e distruggere e dell’inevitabile impatto che ha sul nostro pianeta.