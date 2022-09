La terra del benessere e delle vacanze outdoor: benvenuti in Valsugana

Forte delle benne autunno drone (7)

C’è uno splendido angolo d’Italia, situato nel Trentino sud-orientale, che è una terra perfetta per chi è in cerca di vacanze all’aria aperta e, soprattutto, all’insegna del benessere: la Valsugana.

Una zona che è un sogno a occhi aperti e che si distingue per essere un vero e proprio scrigno di freschezza incorniciato dal verde delle Alpi: la meta ideale per una vacanza spensierata.

Famosa soprattutto per i laghi di Caldonazzo e Levico e per la pista ciclabile che attraversa il Brenta, è anche la patria per eccellenza delle terme e di chi ama regalarsi rigeneranti passeggiate nella natura.

Cosa non perdere assolutamente in Valsugana

La Valsugana è quella che potremmo definire la “Valle del Benessere”. Visitarla vuol dire fare un viaggio in cui prendersi cura della propria mente, del corpo e anche dell’anima. No, non vi stiamo prendendo in giro. Da queste parti, infatti, tutto è legato alla natura.

Vi basti pensare che qui sgorgano delle acque termali arsenicali-ferruginose che hanno permesso la creazione di trattamenti adatti ad alleviare lo stress e a consentire il recupero di energie vitali, fisiche e psichiche.

Ma non solo. La natura che caratterizza questo territorio consente di fare camminate indimenticabili che aiutano a liberare la mente da ogni pensiero. Una zona ottimale, tra le altre cose, anche per praticare yoga, meditazione e fare esercizi di respirazione a contatto con la natura.

Inoltre, in Valsugana si mangia sano e bene grazie alle mani sapienti di chi sa lavorare le materie prime. Cosa fare, quindi, in questa valle incantata dove il benessere è assicurato?

Innanzitutto, qui potrete scoprire il piacere di camminare in montagna, un’attività in grado di generare effetti benefici che sono immediatamente tangibili sul nostro organismo.

Del resto, passeggiare tra i boschi permette di respirare a pieni polmoni e immagazzinare tantissima vitamina D. Tra tragitti nelle malghe, sentieri di media montagna e trekking panoramici che mozzano il fiato, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Un esempio? La semplice passeggiata che conduce al Monte Lefre che regala una vista che non ha eguali.

In secondo luogo, l’ambiente naturale della Valsugana, che tra le altre cose è anche la prima destinazione certificata per il turismo sostenibile, può fungere da rimedio naturale per il fisico.

Immergersi, contemplare e respirare sulle rive dei laghi, in montagna e nei boschi, aiuta ad abbassare i livelli di stress. Tra le varie attività che possono accompagnarci in questa missione ci sono le escursioni in bicicletta e mountainbike (o ebike per chi vuole iniziare con calma), ma anche diversi sport acquatici come canoa, vela o semplicemente il nuoto. In sostanza, la Valsugana è una vera e propria palestra naturale, impreziosita persino dagli effetti curativi delle terme presenti sul territorio.

Per questo motivo, se volete fare un vero bagno di salute non potete resistere al richiamo delle rinomate Terme di Levico e Roncegno che vantano acque uniche in Italia e rare in Europa.

Infine, regalarsi una vacanza in Valsugana è sinonimo di voler bene a se stessi e ritrovare la sintonia con il mondo che ci circonda. In quale maniera? Questa valle da sogno ci consente di riappropriarci del legame profondo che ognuno di noi ha con l’ambiente.

I boschi, per esempio, sono perfetti per respirare il profumo degli alberi, sentire il calore dei sassi al sole e ascoltare i suoni della natura. I diversi punti panoramici, dal canto loro, sono ottimi per ammirare sia l’alba che il tramonto, quei momenti della giornata che riempiono il cuore di meraviglia. E poi lo yoga, la meditazione, la possibilità di camminare a piedi nudi e di concentrarsi sul respiro. Tutto quello che serve per prendersi cura delle proprie emozioni.

Insomma, in Valsugana il benessere può essere vissuto e scoperto a 360°. Non resta che organizzarsi per regalarsi questa esperienza di pura bellezza.