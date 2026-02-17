PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

L'arcipelago di Koh Nang Yuan

Non una sola isola paradisiaca ma ben tre, e tutte collegate da una lingua sabbiosa a forma di Y. È un sogno? No, è la pura meraviglia di Koh Nang Yuan, microscopico arcipelago thailandese che, grazie alla presenza di questo tombolo, rappresenta un miracolo geomorfologico. Vi basti pensare che questa sua struttura contribuisce a creare baie naturalmente riparate, con bacini d’acqua turchese spesso calmi e trasparenti

Ma ovviamente non è tutto, perché anche se stiamo parlando di una superficie ridotta, qui c’è una concentra varietà geografica sorprendente, fatta di colline granitiche rivestite di vegetazione tropicale, scogliere modellate dal monsone di nord-est e barriere coralline che si estendono a pochi metri dalla riva.

Un luogo puro, eccezionale e soprattutto da proteggere in ogni angolo, tanto che l’accesso prevede una tassa di manutenzione che contribuisce alla pulizia e alla tutela ambientale: questo fazzoletto di mondo vive sotto una gestione privata che ne preserva l’ecosistema con regole ferree. Qui non entra plastica monouso e l’uso delle pinne nelle aree di snorkeling dalla riva è fortemente scoraggiato.

Cosa vedere e fare (oltre la sabbia) a Koh Nang Yuan

Al giorno d’oggi appare impossibile crederci vista la totale meraviglia di questo posto della Thailandia, ma per anni Koh Nang Yuan non l’ha praticamente considerato nessuno: è rimasto semplicemente un insieme di isolotti secondari frequentati esclusivamente da pescatori e barche di passaggio. Ma solo fino agli anni Ottanta, quando l’arrivo dei primi subacquei attratti dai fondali trasformò questo paradiso remoto in una capitale dell’immersione a costi accessibili.

L’arcipelago si esplora in poche ore, ma chi arriva si rende conto che è in grado di offrire esperienze che vanno oltre la semplice sosta balneare e che la giornata scorre con una naturalezza emozionante.

Belvedere delle tre isole

Servono circa 15 minuti di fatica attraverso un sentiero fatto di gradini di cemento irregolari e massi che il tempo continua a modellare, ma l’arrivo al Belvedere che sale verso la quota più elevata fa immediatamente dimenticare lo sforzo compiuto. Da lassù, infatti, si vedono benissimo i tre profili rotondi delle isole che rivelano persino una perfetta simmetria della striscia di sabbia che le unisce.

Un raro esempio di tombolo triplo in ambiente tropicale, quindi una sorta di prodigio della natura. Le fotografie diffuse in rete (comprese quelle che vedete qui), nascono proprio su questa terrazza naturale. Ma nulla prepara a ciò che gli occhi osservano veramente, perché il contrasto tra bianco, verde e blu possiede una profondità che nessun filtro restituisce.



Il Giardino Giapponese

Non parliamo di un giardino terreste, ma di un angolo preziosissimo per subacquei e snorkeler: il nome richiama la disposizione armoniosa dei coralli che ricorda un prato sommerso curato con la tipica pazienza nipponica. Sono dunque necessari maschera e boccaglio per il Giardino Giapponese, ma grazie a essi si posa lo sguardo su coralli duri a forma di tavola che si alternano a strutture ramificate, pesci pappagallo, pesci farfalla, piccoli angelo e occasionali cernie.

Twin Pinnacles e Green Rock

A poche bracciate dalla riva, celati sotto lo specchio d’acqua, si trovano i siti di Twin Pinnacles e Green Rock, ovvero delle formazioni rocciose sommerse che risalgono verso la superficie, dando vita a un labirinto di pinnacoli dove la vita marina esplode in ogni anfratto: le pareti ospitano spugne, ventagli di gorgonie e nuvole di pesci vetro.

Green Rock regala anche piccole grotte e passaggi tra i massi, scenario molto amato dai sub più esperti. L’area rientra infatti tra i siti iconici del Golfo e rappresenta uno dei motivi per cui la vicinissima (e altrettanto magnifica) Koh Tao ha acquisito fama internazionale nel settore diving.

Le spiagge più belle di Koh Nang Yuan

La particolare configurazione a tombolo è senza dubbio il tratto distintivo di Koh Nang Yuan. In primo luogo perché dà vita a due baie interne e tratti esterni più esposti, con le maree che modificano l’ampiezza della lingua centrale durante il corso della giornata (sì, avete capito bene: non si è mai di fronte alla stessa cosa).

In secondo luogo perché da queste parti la sabbia possiede una consistenza quasi impalpabile, frutto della frantumazione millenaria di coralli e conchiglie.

Spiaggia centrale sul tombolo : è la cartolina per eccellenza. Sabbia finissima quasi abbagliante, fondale digradante e acqua poco profonda per diversi metri. Nei momenti di bassa affluenza il silenzio viene rotto soltanto dallo sciabordio leggero contro la riva.

: è la cartolina per eccellenza. Sabbia finissima quasi abbagliante, fondale digradante e acqua poco profonda per diversi metri. Nei momenti di bassa affluenza il silenzio viene rotto soltanto dallo sciabordio leggero contro la riva. Baia occidentale : protetta dai venti prevalenti, sfoggia acqua calma e limpida. I colori variano dal verde chiaro al blu cobalto verso il largo, mentre le boe delimitano l’area balneabile per tenere lontane le imbarcazioni.

: protetta dai venti prevalenti, sfoggia acqua calma e limpida. I colori variano dal verde chiaro al blu cobalto verso il largo, mentre le boe delimitano l’area balneabile per tenere lontane le imbarcazioni. Baia orientale: più vicina ai punti d’accesso per lo snorkeling, combina sabbia e tratti rocciosi. Qui si avverte la vicinanza della barriera corallina, con pesci visibili già a pochi passi dalla riva.

Come arrivare e info utili

La prima cosa che c’è da sapere è che Koh Nang Yuan non è sempre accessibile, in quanto segue degli orari di apertura e chiusura (vi ricordiamo anche che è previsto il pagamento di una tassa ambientale). Le “porte” vengono spalancate al pubblico tra la mattina e il tardo pomeriggio, ma occorre essere consapevoli che l’afflusso aumenta dalle 9:30 fino alle prime ore del pomeriggio. Per chi desidera maggiore tranquillità, il consiglio è quello di puntare alle prime partenze o restare fino a ridosso della chiusura. Se invece si vuole soggiornare, a disposizione c’è un unico hotel.

Nang Yuan dista circa 10 minuti di navigazione dalla costa occidentale di Koh Tao e ci si arriva salendo a bordo delle tipiche barche a coda lunga thailandesi che partono dalle spiagge principali e dal molo di Mae Haad. Il costo varia in base alla stagione e alla capacità di negoziazione. In alternativa numerosi tour di snorkeling includono la sosta sull’isola.

La stagione più stabile si estende da gennaio ad agosto, con mare spesso calmo e visibilità subacquea che può raggiungere i 40 metri nei periodi migliori. Tra settembre e ottobre le piogge si intensificano, anche se l’arcipelago rimane meno esposto rispetto ad altre zone del Paese. Da novembre a dicembre i venti di nord-est possono increspare la superficie e ridurre la trasparenza dell’acqua.