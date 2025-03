Vicoli, piazze, balconi, scorci colorati e tripudio di fiori nel borgo di Bornato, luogo ancora poco noto e tutto da scoprire in Franciacorta: la primavera è il momento ideale per visitarlo

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: Getty Images Il Castello di Bornato e i vigneti

Tra le dolci colline bresciane, dove il tempo scorre ancora con il ritmo quieto della natura e ogni angolo profuma di viti e fiori, sorge un luogo quasi incantato, un posto in cui storia, tradizione e sapori si intrecciano in perfetta armonia.

Qui, tra filari di vigneti che si perdono all’orizzonte e borghi che custodiscono memorie antiche, si celebra ogni anno un evento che esalta la bellezza del paesaggio e l’amore per la natura: Franciacorta in Fiore. Dal 16 al 18 maggio 2025, il Borgo antico di Bornato si vestirà infatti di colori e profumi per accogliere la XXVI edizione della rassegna, un appuntamento davvero imperdibile per chi ama il verde, il buon vino e le atmosfere d’altri tempi.

Bornato: il borgo segreto della Franciacorta

Adagiato tra i vigneti della Franciacorta, Bornato è uno di quei luoghi in cui il tempo sembra essersi fermato. Frazione di Cazzago San Martino, il borgo antico di Bornato è proprio una perla nascosta, lontana dalle rotte turistiche più battute della zona, ma ugualmente ricca di fascino e storia. Le sue strade acciottolate e le sue dimore storiche, infatti, sembrano sussurrare al visitatore di epoche passate, di nobili famiglie e di tradizioni contadine che si integrano con l’arte e l’architettura. Passeggiare tra i suoi vicoli significa immergersi in un’atmosfera magica, dove ogni angolo riserva una scoperta: un palazzo signorile, un antico frutteto, una chiesetta romanica o un giardino segreto.

Tra i luoghi imperdibili di Bornato spicca primo tra tutti il Castello Orlando, un’antica dimora nobiliare circondata da vigneti, simbolo dell’anima vitivinicola del territorio. Il Palazzo Secco d’Aragona, invece, ospita alcuni degli eventi più suggestivi della rassegna ed è un luogo in cui i turisti possono vivere un’esperienza connessa tra arte e natura. La Pieve di San Bartolomeo, incastonata nel paesaggio collinare, è un gioiello di arte romanica che racconta la storia religiosa del borgo, mentre Casa Orlando e il Frutteto Dalola sono angoli di natura e storia da scoprire con calma, luoghi che svelano la dimensione più autentica e intima della Franciacorta.

Colori, sapori ed emozioni: torna Franciacorta in Fiore

Bornato, questo incantevole borgo tutto da scoprire, ospita quest’anno la nuova edizione di Franciacorta in Fiore, uno degli eventi primaverili più attesi: quest’anno il tema dell’evento sarà “Aria tra fiori di mille colori”, un omaggio alla leggerezza della natura e alla sua straordinaria capacità di rinnovarsi.

Cosa troverete? Installazioni floreali, percorsi sensoriali e giardini diffusi che trasformeranno Bornato in una scenografia incantevole, dove il vento primaverile tipico del territorio si farà messaggero di bellezza e creatività.

Oltre alla bellezza dei giardini e delle installazioni floreali, Franciacorta in Fiore è un’esperienza multisensoriale. Potevano mancare il buon cibo e le bollicine in questo splendido angolo d’Italia? Ecco dunque che il programma include degustazioni di vini e prodotti tipici, showcooking, laboratori per bambini e visite guidate alla scoperta delle tradizioni locali.

Per chi, dopo un calice e qualche risotto di troppo, volesse darsi al trekking, non mancheranno invece le passeggiate tra i vigneti e i percorsi in bicicletta alla scoperta dei giardini diffusi, che rendono omaggio al paesaggio con installazioni realizzate nel pieno rispetto dell’ambiente.

Infine, sarà dato spazio anche al tradizionale Palio della Rosa, per fare un tuffo nel passato con sfilate in costume, spettacoli di sbandieratori e giochi medievali che animeranno le strade di Bornato.