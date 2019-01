Le 10 città da visitare nel 2019 secondo SiViaggia

Quest’anno abbiamo scelto per voi mete poco conosciute, ancora in via di sviluppo. Città che tra qualche anno esploderanno di turisti, con tutti i pro e i contro. Andarci prima consentirà di esplorare luoghi nuovi senza folla, e a prezzi contenuti. Ma abbiamo selezionato anche alcune città famosissime e visitatissime, dove molto probabilmente siamo già stati tutti. Quest’anno, però sarà diverso andarci. Ognuna di loro ha almeno un motivo in più per essere vista. Ecco la classifica delle dieci città da visitare assolutamente nel 2019 secondo SiViaggia