Capodanno 2020 alle terme: le mete migliori secondo SiViaggia

C'è sempre una validissima ragione per mollare tutto e "rinchiudersi" per un paio di giorni in un centro termale. A maggior ragione adesso che il Capodanno è alle porte e la sola idea di mettersi in ghingheri per andare al solito veglione proprio non ci va a genio. Perché, allora, non trascorrere l'ultima sera dell'anno tra bagni caldi rigeneranti, massaggi, saune e trattamenti di bellezza vari? Ecco le mete consigliate da SiViaggia per un Capodanno 2020 alle terme all'insegna del benessere e del relax.