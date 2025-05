Per chi volesse trascorre una vacanza in stile Isola dei Famosi, nell'arcipelago ci sono anche delle strutture ricettive

Fonte: IPA L'arcipelago di Cayo Cochinos in Honduras

L’isola paradisiaca di Cayo Chinos, in Honduras, torna a essere protagonista del reality show più wild della Tv: L’Isola dei Famosi edizione 2025 in onda su Canale 5 dal 7 maggio.

Chi conduce L’Isola dei Famosi 2025

La 19esima edizione dell’Isola dei Famosi è condotta per la prima volta da Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista, e Pierpaolo Pretelli come inviato nell’arcipelago honduregno. I tre conduttori seguiranno i naufraghi, le loro avventure e le difficoltà quotidiane di un viaggio unico, come quello sull’isola sperduta nell’oceano, che spinge i concorrenti a superare i loro limiti. La regia è di Roberto Cenci.

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025

Sbarcheranno a Cayo Cochinos l’ex tennista Camila Giorgi, il giornalista Mario Adinolfi, i modelli Ibiza Altea, Carly Tommasini e Leonardo Brum, l’attrice Loredana Cannata, le showgirl Antonella Mosetti e Alessia Fabiani, il conduttore Omar Fantini, l’attore Mirko Frezza, l’ex politico Dino Giarrusso, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Cristina Plevani, l’imprenditrice Teresanna Pugliese, la conduttrice Tv Patrizia Rossetti, il ballerino di latino-americano Nunzio Stancampiano, Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi),i cantanti Paolo Vallesi e Angelo Famao, e i giovanissimi – e decisamente poco famosi – Chiara Balistreri e Samuele Bragelli.

In cosa consiste il reality

I partecipanti, divisi in due gruppi, devono affrontare prove fisiche e psicologiche senza nessun comfort, lottando contro fame, intemperie, sole a picco, piogge tropicali e, naturalmente, le difficoltà della convivenza oltre ai capricci dei vip. Si cimenteranno in sfide estreme dove alleanze e rivalità saranno cruciali. Solo chi saprà resistere avrà la possibilità di arrivare fino alla fine e conquistare la vittoria. In palio c’è un montepremi di 100mila euro, che rappresenta il traguardo finale per il naufrago che riuscirà a sopravvivere e a trionfare. Metà dell’importo sarà devoluto in beneficenza.

L’arcipelago di Cayo Cochinos in Honduras

Lo scenario del reality show L’Isola dei Famosi è quello di Cayo Cochinos, due grandi isole circondate da 14 isolotti corallini disabitati nel bel mezzo del Mar dei Caraibi, a 10mila chilometri dall’Italia, lidi selvaggi, che fanno parte di una riserva marina protetta. E che tali devono restare. Un paradiso ancora incontaminato, set perfetto per ambientarvi un’avventura stile Cast Away a cui s’ispira di fatto il programma televisivo.

Fonte: IPA

Cayo Cochinos, conosciuto anche come Hog Cays, è un piccolo arcipelago situato a Nord-Est di La Ceiba. Cayo Cochino Mayor e Cayo Cochino Menor sono le due uniche isole abitate e sono il luogo dove vivono i Garifuna (indigeni), un popolo dedito soprattutto alla pesca.

Sull’isola di Cayo Menor è stata installata una stazione per la ricerca scientifica, dotata di due laboratori per lo studio della flora e della fauna.

Divenute riserva biologica per proteggere una delle porzioni di barriera corallina più rare dei Caraibi (assieme a quella del Belize), nonché il secondo reef per estensione a livello mondiale, le isole appartengono amministrativamente al gruppo Isla de la Bahia, con capoluogo Roatán, noto a livello mondiale per essere il paradiso dei sub.

Fonte: IPA

Come fare una vacanza a Cayo Cochinos

Per chi volesse trascorre una vacanza in stile Isola dei Famosi, ci sono anche delle strutture ricettive sulle isole. Come il Cayo Cochinos Beach Resort, a Cochino Mayor, un resort eco-friendly piuttosto spartano che offre diverse attività sia legate al mare come il diving, lo snorkeling, il paddle e le escursioni in kayak attorno alle isole limitrofe, ma anche alla terra perché vengono organizzate delle escursioni dove è possibile avvistare il boa rosa e diverse specie di uccelli autoctoni.

Qui bisogna un po’ adattarsi perché le isole sono tutelate, quindi bisogna, per esempio, fare a meno dell’aria condizionata – il resort si scusa e promette che presto sarà installata in ogni camera, ma per il momento un bel bagno nelle acque fresche dell’arcipelago prima di andare a dormire è la soluzione migliore! Comunque, c’è sempre la ventola sul soffitto. Non manca, però, il wi-fi per tenersi connessi con il mondo esterno e la formula è all inclusive. Il bungalow costa 150 dollari a notte.

Chi cerca un tipo di vacanza più economica e super spartana può trovare una sistemazione nelle capanne del villaggio garifuna a Chachauate, dove è possibile dormire con soli 10 dollari a notte e mangiare il dentice fritto o le aragoste giganti cucinate sulla spiaggia dai local.

Come arrivare a Cayo Cochinos

Per raggiungere l’arcipelago si vola su Roatán, una delle Islas de la Bahía dell’Honduras. Non ci sono voli diretti dall’Italia, serve almeno uno scalo. Si può volare ad Atlanta, negli Stati Uniti, e da lì prendere un volo per Roatán da dove ci sono poi collegamenti con il ferry, raggiungibile via taxi, per La Ceiba. Il taxi costa circa 25 dollari e il traghetto costa tra i 22 e il 27 dollari a persona. Chi soggiorna al resort di Cayo Cochinos può usufruire del passaggio in barca privata.